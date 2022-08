Filmska slika in zvok. Dolby Vision in Dolby Atmos.

Vaši priljubljeni filmi, oddaje in igre bodo s tehnologijama Dolby Vision in Dolby Atmos videti in slišati osupljivo. Glejte sliko na način, kot si je to zamislil režiser, brez tveganja, da bi bila le-ta pretemna. Vse zvoke boste slišali popolnoma razločno. Uživajte v zvočnih učinkih, kot da bi bili v središču dogajanja.