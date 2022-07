Slika je pristna, ne glede na to, kaj gledate. Tehnologija P5 z umetno inteligenco.

Philipsov procesor P5 z AI skrbi za prikaz slike, ki vam pričara občutek, kot da ste tam. Algoritem globokega učenja z AI obdeluje slike podobno kot človeški možgani. Ne glede na to, kaj gledate, so podrobnosti in kontrast na slikah videti resnični, barve so bogate in gibanje gladko.