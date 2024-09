Embalaža iz 100 % recikliranih in reciklirnih materialov

Zaslon Philips Signage 3650 EcoDesign je izdelan v proizvodnem postopku ter s fizičnimi lastnostmi, materiali, embalažo in vgrajeno programsko opremo, ki so prijaznejši do okolja in zagotavljajo večji izkoristek energije, zato lahko deluje z več kot pol manjšo porabo energije v primerjavi s podobnimi modeli in hkrati še vedno dosega enako neprekosljivo kakovost.