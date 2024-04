Daljinski upravljalnik iz reciklirane plastike. Okolju prijazna embalaža.

Z osrednjim vrtljivim stojalom lahko televizor The One postavite kamorkoli in kljub temu uživate v najboljši sliki, poleg tega pa lahko z Ambilight v hipu ustvarite razpoloženjsko osvetlitev, ko je ekran izklopljen. Daljinski upravljalnik za TV je izdelan iz reciklirane plastike, embalaža iz recikliranega kartona s potrdilom FSC in tudi priložena gradiva so natisnjena na recikliranem papirju.