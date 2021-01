Miracast in DirectShare za predvajanje filmov in glasbe s televizorjem

Gostje lahko z našimi televizorji svoje vsebine brezžično in enostavno predvajajo na velikem televizorju spremljajo. Odprti sistem omogoča uporabo s sistemoma iOS in Android, združljivost pa nenehno širimo. Varna skupna raba ščiti vaše goste. Slike, filme in glasbo lahko s storitvama Miracast in DirectShare spremljate na naših televizorjih.