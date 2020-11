AppControl za enostavno dodajanje, razvrščanje in brisanje aplikacij

AppControl zagotavlja, da so v televizorju aplikacije po vaši želji. Z zmožnostjo dodajanja, brisanja in razvrščanja aplikacij ter konfiguriranja aplikacij za posamezne prostore omogoča resnično prilagojeno doživetje za goste. Nadzor je mogoč z osrednje lokacije, brez vstopanja v posamezne prostore. Za enostavno uporabo in varnost svojo aplikacijo naložite v naš zaseben strežnik v oblaku, in do nje boste zagotovo imeli dostop le vi.