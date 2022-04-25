2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Momentum
43 (diagonala 42,51"/108 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Zasloni Philips z visokozmogljivimi ploščami predvajajo slike ločljivosti UltraClear 4K UHD (3840 x 2160). Če ste zahteven strokovnjak, ki zahteva podroben prikaz za rešitve CAD, če uporabljate aplikacije za 3D-grafiko ali če ste finančni strokovnjak, ki uporablja obsežne preglednice, zasloni Philips vedno predvajajo izjemno pristne in podrobne slike in grafiko.
Z zaslonom Philips MultiView z izjemno visoko ločljivostjo lahko zdaj doživite svet povezljivosti. MultiView omogoča aktivno dvojno povezovanje in ogled, tako da lahko istočasno delate na več napravah, npr. na osebnem in prenosnem računalniku, in opravljate več opravil hkrati.
DisplayHDR 1000 s certifikatom VESA zagotavlja dramatično drugačno vizualno izkušnjo kot drugi zasloni, ki so "združljivi s HDR-jem". Izjemno globoke črnine in svetle beline so v kontrastu z briljantnimi barvami, zaradi česar so podrobnosti poudarjene kot še nikoli doslej. Igričarji zlahka opazijo sovražnike, ki se skrivajo v temnih vogalih in sencah, gledalci filmov pa lahko uživajo v prepričljivejši predstavi. Ta Philips Momentum je opremljen z več načini HDR, ki so optimizirani za različne scenarije uporabe: HDR Game, HDR Movie in HDR Photo.
Nagrade
4.0
od 5
5
Ocene
80%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
IzaK02
25/04/2022
Slovenija
Review Phillips Momentum
Philips Momentum je glede na svojo velikost morda videti kot televizija, vendar je 4K monitor z 120Hz. Vključuje svojo tehnologijo Ambiglow, ki uporablja niz LED diod vzdolž vrha in ob straneh zadnje plošče. Lahko je 3 ali 1 stransko. Osebno preferiram Ambiglow, ne samo zaradi estetike, vendar vam omogoča, da osvetlite steno za monitorjem z eno barvo ali barvo, ki se odzove na slike na zaslonu. To je zanimiva funkcija, ki bi lahko pomagala pri utrujenosti oči med gledanjem svetlega zaslona v temni sobi. Monitor ima majhen, lahek, črn daljinski upravljalnik, ki večino časa deluje v redu in je z njim enostavno upravljati. Dobra lastnost so se mi zdeli tudi različni možni nagibi monitorja, kjer si si lahko prilagajal kot. Ah ja, soundbar. Philips Momentum ima soundbar Bowers & Wilkins. B&W eno izmed najbolj zaupanja vrednih in spoštovanih imen na področju vrhunskega zvoka. Oddaja zvok veliko boljši kot kateri koli drug monitor. Zdelo se mi je, da mi je »Gledanje filmov« najbolj prijetno za moje uho in to nastavitev sem uporabljala za vse. Meniji Momentuma so tako kategorije menija za stvari, kot so Ambiglow, Nastavitve iger in Slika, so navedene na levi strani in če izberete eno, se na desni odprejo podkategorije. Navigacija (predvsem z daljinskim upravljalnikom) je enostavna. Igranje je tisto, kjer Philips Momentum resnično sije. Prikazane so bile lepe, živahne in kontrastne barve. V igrah, kot je na primer Call of Duty in CSGO, kjer je odzivni čas in natančnost izjemnega pomena, se je Momentum dobro izkazal, saj ima izjemen odzivni čas za igralno izkušnjo, ter tekočo sliko in gibanje. Zdi se mi super tudi za gledanje filmov, Youtuba, streamov na Twichu,... Glede na velikost ekrana, ki je 55inchov (139,7cm) me je presenetila čistost slike. Jaz sem monitor izkusila tako na računalniku, kot na PS4. Vsakdo, ki bo nanj priključil svoj računalnik, bo v izkušnji zelo užival. Če je vaš računalnik vaša glavna naprava in so konzole občasna razvajanja, je ta monitor odločitev, za katero mislim, da je ne boste obžalovali.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom
Tomasz Burcon
19/10/2021
Polska
Rewelacyjny stosunek ceny do jakości
Rozmiar ma znaczenie :-) Jestem bardzo zadowolony. Obrabiam zdjęcia. Pracowałem na dwóch monitorach FHD. Mimo, że TV jest większy od nich to mniej miejsca zajmuje na biurku. Mam narożne biuro na 16 piętrze bardzo jasne tez nie muszę przysłaniać żaluzji, bo monitor świeci tak samo mocno jak widok za oknem w słoneczny dzień. Duże znaczenie ma też szeroka paleta barw, która pokrywa całą przestrzeń RGB. Już nie muszę kupować głośników, bo w budowane grają czysto i głośno. Zlety: 1. duża jasność, 2. szeroka paleta barw, 3. czysty i głośny dźwięk, 4. pilot w zestawie umożliwia wygodne oglądanie filmów, 5. możliwość wyświetlania obrazu z dwóch źródeł... może przydało by się z czterech, bo wtedy działają skróty klawiszowe do łatwego przemieszczania okien, 6. rozmiar :-) Drobne rzeczy do poprawy to: 1. szybkość regulacji parametrów pilotem, bo długo trzeba czekać na np. zwiększenie lub zmniejszenie głośności lub jasności, 2. podczas odtwarzania materiału z telefonu Samsung przez USB-C w rozdzielczości 4K z yt obraz jest mniej płynny niż w telefonie - to największa wada jeśli chcesz oglądać w ten sposób, 3. przyciemnione brzegi ekranu po bokach ale nie jest to dla mnie wada, która wpływa w jakikolwiek sposób na użytkowanie. Monitor kupiłem jako używany z 1,5 roczną gwarancją za 1/2 ceny co spowodowało, że stał się jeszcze bardziej atrakcyjny.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Marcusos
21/11/2020
Polska
Preverjen kupec
Monitor i telewizor
Monitora używam od miesiąca do pracy w domu. Powierzchnia pulpitu cztery razy większa niż na laptopie - nie trzeba wygrzebywać otwartych okien spod stosu innych. Początkowo monitor wydaje się zbyt duży, ale można się przyzwyczaić - i ruszać głową zamiast samymi oczami :). To akurat zaleta. Po pracy oglądam na nim filmy po podłączeniu boxa IP TV (Netflix itp).
Prednosti
Duża powierzchnia pulpitu i monotora.
Slabosti
Jasność ekranu ustawiam na minimum przy pracy na komputerze w pochmurny dzień
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
Najboljša vrednost nizkega vhodnega zamika je nižja od 4 ms, izmerjeno v posebnih okoliščinah.
Za videoprenos prek USB-C, mora prenosni računalnik/naprava podpirati način USB-C DP Alt
Hitro polnjenje je v skladu s standardom USB BC 1.2
Pokritost BT. 709/DCI-P3 na podlagi CIE1976
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.
Območje NTSC na podlagi CIE1976
Območje sRGB na podlagi CIE1931
10 bitov razpršeno z 8 bitov s tehnologijo FRC