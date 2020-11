DisplayHDR 1000 za vrhunsko sliko

DisplayHDR 1000 s certifikatom VESA poskrbi za dramatično spremembo vizualne izkušnje. Za razliko od drugih zaslonov, ki so 'združljivi s tehnologijo HDR', pravi DisplayHDR 1000 ustvari osupljivo svetlobo, kontrast in barve. Z lokalno zatemnitvijo in izjemno visoko največjo svetlostjo do 1000 nitov slike oživijo z naprednimi poudarki in globljimi, bolj poudarjenimi črnimi odtenki. Omogoča polnejšo paleto bogatih novih barv za vizualno izkušnjo, ki bo prevzela vsa vaša čutila.