Načini za uporabo v hotelih, zdravstvu, zaporih z vsemi funkcijami

Vse funkcije za profesionalno uporabo v okoljih, ki presegajo zahteve v dnevni sobi. Od omejitve glasnosti in zaklepanja menijev do strožjih zahtev glede materialov, energijske varčnosti in zaščite proti kraji daljinskih upravljalnikov ter posebnih funkcij za uporabo v zdravstvu in zaporih, prilagojenih posebej za ta sektor.