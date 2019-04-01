Izdelek ni več na voljo
Izjemno tanek LED-televizor
Prenosen in čudovit. Televizor Philips serije 4000 je zasnovan tako, da ga lahko vedno vzamete s sabo. S tanko zasnovo in čistim belim okvirjem polepša vsak prostor vašega doma.
80 cm (32 palcev)
LED-televizor
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Indeks kakovosti slike s Philipsovimi slikovnimi tehnologijami in naprednimi mehanizmi za obdelavo slike izboljša slikovne elemente: ostrino, gibanje, kontrast in barve. Pri vsakem viru lahko uživate v izjemno ostrih sliki neverjetnih podrobnosti in globine, najglobljih črnih in najsvetlejših belih odtenkov, najživahnejših barv ter naravnih in pristnih kožnih odtenkov.
LED-osvetlitev ozadja zagotavlja nizko porabo energije, čudovite linije ter sliko izjemne svetlosti, neverjetnega kontrasta in živahnih barv.
Vemo, da želite televizor z majhnim zaslonom prijetnega videza in vrhunske zmogljivosti. Zato smo elegantno stojalo združili z okvirjem prefinjene bele barve s svetlečim premazom ter tako ustvarili sodobno zasnovo, ki polepša vsak prostor.
4.3
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
NeighborD
01/04/2019
Україна
Великолепный телевизор
Искал именно белый телевизор. Дизайн очень строгий и элегантный. Сборка на высоте. Прост в использовании. Функционал достаточный для телевизоров такого класса. Картинка с цифровых источников качественная. Радуют углы обзора. Звук объёмный. Всем рекомендую.
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Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHS4032 Ультратонкий світлодіодний телевізор
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Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHS4032 Ультратонкий світлодіодний телевізор
ColorMan44
26/03/2018
Eesti
TV on väga hea
Pilt, värvid, välimus - väga hea. Ainult arvuti monitorina kasutada ei saa - resolutsioon liiga väike . Heli stiil - arusaamatu milleks see on tehtud. Filmi heli liiga vaikne!
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Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHS4032 Üliõhuke LED-teler
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHS4032 Üliõhuke LED-teler
TiberiuK
01/01/2018
România
Recomand cu incredere
Un produs bine realizat, cu un design frumos. Raportul calitate pret este bun. Singurul inconvenient este complexitatea meniului.Are prea mult ''stufaris'' .
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHS4032 Televizor LED ultrasubţire
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHS4032 Televizor LED ultrasubţire
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.
Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.