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Brilliance LCD-monitor 4K z izjemno širokim barvnim spektrom

Izdelek ni več na voljo

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BrillianceLCD-monitor 4K z izjemno širokim barvnim spektrom

328P6VJEB/00

Brilliance LCD-monitor 4K z izjemno širokim barvnim spektrom

Izdelek ni več na voljo

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Programska oprema in gonilniki

Gonilniki za Windows 8 - English (US)

  • verzija: 328P6V
  • ZIP dat., 11.5 kB
  • 25 October 2016

Gonilniki za Windows 10 - English (US)

  • verzija: 328P6V
  • ZIP dat., 11.5 kB
  • 25 October 2016

Priročniki in dokumentacija

Obvestilo o potrdilu TCO - English (US)

  • PDF dat., 350.9 kB
  • 13 June 2023

Letak

  • PDF dat., 807 kB
  • 30 April 2024

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