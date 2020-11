Tehnologija PLS LED za širok kot gledanja ter točno sliko in barve

Zasloni PLS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov, tudi v načinu vrtenja za 90 stopinj! Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih PLS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.