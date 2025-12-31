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  • Sonaraven in okolju prijazen zaslon
  • Sonaraven in okolju prijazen zaslon
  • Sonaraven in okolju prijazen zaslon
  • Sonaraven in okolju prijazen zaslon
  • Sonaraven in okolju prijazen zaslon
  • Sonaraven in okolju prijazen zaslon

Izdelek ni več na voljo

BrillianceLCD-monitor AMVA, osvetlitev ozadja LED

273P3QPYEB/00

Sonaraven in okolju prijazen zaslon
Philipsov LED-zaslon s tehnologijo PowerSensor AMVA vsebuje 65 % recikliranih plastičnih materialov brez delcev PVC in BFR, zato je okolju prijazen in učinkovit
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s tehnologijo PowerSensor zagotavlja prihranke pri energiji

Sonaraven in okolju prijazen zaslon

  • Serija P

  • 27 palcev (68,6 cm)

  • Zaslon Full HD AMVA

PowerSensor prihrani do 80 % energije

PowerSensor prihrani do 80 % energije

PowerSensor je vgrajeni senzor, ki zaznava prisotnost uporabnika. Oddaja in sprejema neškodljive infrardeče signale, na osnovi katerih ugotovi, ali je uporabnik prisoten ali ne. Če uporabnik zapusti delovno mizo, senzor samodejno zmanjša svetlost zaslona, s čimer prihrani do 80 % energije in podaljša življenjsko dobo monitorja

AMVA LED za široke in živahne slike izjemo visokega kontrasta

AMVA LED za široke in živahne slike izjemo visokega kontrasta

Philipsov zaslon AMVA LED vsebuje napredno tehnologijo za večdomensko navpično poravnavo, ki zagotavlja izjemno visoko statično kontrastno razmerje za izredno živahne in svetle slike. Zlahka zmore standardne pisarniške aplikacije in je idealen za fotografije, brskanje po spletu, filme, igre in zahtevne grafične aplikacije. Optimirana tehnologija za upravljanje slikovni pik omogoča izjemno širok 178-stopinjski kot gledanja, zato so slike jasne tudi v načinu vrtenja za 90 stopinj

DisplayPort omogoča prenos zvoka in slike prek enotnega dolgega kabla

DisplayPort je digitalna povezava med računalnikom in monitorjem brez vsakršne pretvorbe. Ker je zmogljivejši od standarda DVI, popolnoma podpira uporabo kablov dolžine do 15 metrov in prenos podatkov hitrosti do 10,8 Gb/s. Visoka zmogljivost in nična zakasnitev zagotavljata najhitrejše predvajanje in hitrost osveževanja - zato je DisplayPort najboljša izbira za domačo in poslovno uporabo, pa tudi za zahtevne igre in filme, urejanje videoposnetkov itd. Prek različnih adapterjev omogoča tudi splošno združljivost.

Tehnične specifikacije

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