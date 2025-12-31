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Izdelek ni več na voljo
273P3QPYEB/00
Serija P
27 palcev (68,6 cm)
Zaslon Full HD AMVA
PowerSensor je vgrajeni senzor, ki zaznava prisotnost uporabnika. Oddaja in sprejema neškodljive infrardeče signale, na osnovi katerih ugotovi, ali je uporabnik prisoten ali ne. Če uporabnik zapusti delovno mizo, senzor samodejno zmanjša svetlost zaslona, s čimer prihrani do 80 % energije in podaljša življenjsko dobo monitorja
Philipsov zaslon AMVA LED vsebuje napredno tehnologijo za večdomensko navpično poravnavo, ki zagotavlja izjemno visoko statično kontrastno razmerje za izredno živahne in svetle slike. Zlahka zmore standardne pisarniške aplikacije in je idealen za fotografije, brskanje po spletu, filme, igre in zahtevne grafične aplikacije. Optimirana tehnologija za upravljanje slikovni pik omogoča izjemno širok 178-stopinjski kot gledanja, zato so slike jasne tudi v načinu vrtenja za 90 stopinj
DisplayPort je digitalna povezava med računalnikom in monitorjem brez vsakršne pretvorbe. Ker je zmogljivejši od standarda DVI, popolnoma podpira uporabo kablov dolžine do 15 metrov in prenos podatkov hitrosti do 10,8 Gb/s. Visoka zmogljivost in nična zakasnitev zagotavljata najhitrejše predvajanje in hitrost osveževanja - zato je DisplayPort najboljša izbira za domačo in poslovno uporabo, pa tudi za zahtevne igre in filme, urejanje videoposnetkov itd. Prek različnih adapterjev omogoča tudi splošno združljivost.
Ocene
Certifikat EPEAT Gold velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite www.epeat.net.