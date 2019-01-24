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Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor

243V5QSBA/01

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Odlične LED-slike z živahnimi barvami

Zaslon Philips predvaja živahne slike. Zaradi izjemnih funkcij, kot je SmartContrast, ki zagotavlja bogate in svetle slike, je odlična izbira.

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Odlične LED-slike z živahnimi barvami

  • Serija V

  • 23,6 palca/59,9 cm

Zaslon MVA za širok zorni kot in globok kontrast

Zaslon MVA za širok zorni kot in globok kontrast

LED-zaslon MVA Philips ima napredno tehnologijo za večdomensko navpično poravnavo, ki zagotavlja izjemno visoko statično kontrastno razmerje za izredno živahne in svetle slike. Zlahka zmore standardne pisarniške aplikacije in je idealen za fotografije, brskanje po spletu, filme, igre in zahtevne grafične aplikacije. Optimirana tehnologija za upravljanje slikovni pik omogoča izjemno širok 178-stopinjski kot gledanja in jasno sliko.

Zaslon Full HD 16 : 9 za slike z jasnimi podrobnostmi

Zaslon Full HD 16 : 9 za slike z jasnimi podrobnostmi

Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.

SmartContrast za podrobne črne dele

SmartContrast za podrobne črne dele

SmartContrast je Philipsova tehnologija, ki analizira prikazano vsebino ter samodejno prilagaja barve in nadzira intenzivnost osvetljenega ozadja ter tako dinamično izboljša kontrast za najboljši prikaz digitalnih slik in videov ter za igranje iger, kjer se prikazujejo temni odtenki. Ko izberete varčevalni način, se kontrast prilagodi, osvetljeno ozadje pa se natančno nastavi za ustrezen prikaz vsakodnevnih pisarniških aplikacij in nižjo porabo energije.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyszerű képminőség

A monitor minden tekintetben tökéletes képet nyújt. A képminőség, a színek, a kontraszt nagyon szép megjelenést biztosít. Valósághű megjelenítés.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 243V5QSBA LCD monitor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 243V5QSBA LCD monitor

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  1. Pametni odzivni čas je optimalna vrednost iz preizkusov GtG ali GtG (ČB).