Izdelek ni več na voljo
Odlične LED-slike z živahnimi barvami
Zaslon Philips predvaja živahne slike. Zaradi izjemnih funkcij, kot je SmartContrast, ki zagotavlja bogate in svetle slike, je odlična izbira.
Serija V
23,6 palca/59,9 cm
LED-zaslon MVA Philips ima napredno tehnologijo za večdomensko navpično poravnavo, ki zagotavlja izjemno visoko statično kontrastno razmerje za izredno živahne in svetle slike. Zlahka zmore standardne pisarniške aplikacije in je idealen za fotografije, brskanje po spletu, filme, igre in zahtevne grafične aplikacije. Optimirana tehnologija za upravljanje slikovni pik omogoča izjemno širok 178-stopinjski kot gledanja in jasno sliko.
Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.
SmartContrast je Philipsova tehnologija, ki analizira prikazano vsebino ter samodejno prilagaja barve in nadzira intenzivnost osvetljenega ozadja ter tako dinamično izboljša kontrast za najboljši prikaz digitalnih slik in videov ter za igranje iger, kjer se prikazujejo temni odtenki. Ko izberete varčevalni način, se kontrast prilagodi, osvetljeno ozadje pa se natančno nastavi za ustrezen prikaz vsakodnevnih pisarniških aplikacij in nižjo porabo energije.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
ekrisz
24/01/2019
Magyarország
Nagyszerű képminőség
A monitor minden tekintetben tökéletes képet nyújt. A képminőség, a színek, a kontraszt nagyon szép megjelenést biztosít. Valósághű megjelenítés.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 243V5QSBA LCD monitor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 243V5QSBA LCD monitor
Pametni odzivni čas je optimalna vrednost iz preizkusov GtG ali GtG (ČB).