Sprednja površina monitorja je skladna z razredom IP65 za odpornost na vdor vode in prahu

Za manj kot optimalna okolja potrebujete monitorje, ki so zasnovani za odpornost na pljuske vode in prahu, ki so pogost pojav v vsakodnevnem življenju. Razredi zaščite pred vdorom (IP) so določeni v mednarodnem standardu IEC/EN 60529 in so uporabljani za določanje ravni učinkovitosti zatesnitve električnih ohišij pred vdorom tujkov ali vode. Philipsov monitor izpolnjuje mednarodne zahteve razreda IP za odpornost na vdor vode in prahu, in je odporen na pljuske vode in prahu, ki nastajajo v vsakdanjem življenju.