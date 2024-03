TrueVision: slika laboratorijske kakovosti

TrueVision je zakonsko zaščitena Philipsova tehnologija preskušanja in algoritmov za prilagoditev in natančno nastavitev monitorjev, ki je vodilna v panogi. Obsežen proces zagotavlja, da vsi (in ne le vzorčni) monitorji iz Philipsove proizvodnje izpolnjujejo najboljšo kakovost prikaza in natančnost za standarde, ki so štirikrat bolj strogi od zahtev za programsko opremo Microsoft Vista. Samo pri Philipsu se podajamo v takšne skrajnosti, da bi dosegli zahtevno raven barvne natančnosti in kakovostnega prikaza slike pri vsakem novem monitorju.