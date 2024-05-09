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Živahne in jasne slike, od roba do roba
Popoln vsestranski zaslon s kompaktno tanko zasnovo zagotavlja osupljivo sliko, ki sega od roba do roba in je prijazna vašim očem.
Serija V
22 (diagonala 21,5 palca/54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Novi zasloni Philips imajo izjemno ozke robove, ki odpravljajo ovire in zagotavlja največjo velikost slike. Zaslon z izjemno ozkim robom je primeren predvsem za uporabo več zaslonov, igranje iger, grafično oblikovanje in profesionalne aplikacije, saj vam daje občutek, kot bi pri tem uporabljali samo en zaslon.
SmartImage je ekskluzivna vodilna Philipsova tehnologija, ki analizira na zaslonu prikazano vsebino in zagotavlja optimalno kakovost prikaza. S tem uporabniku prijaznim vmesnikom lahko izberete različne načine, na primer delovni, slikovni, filmski, igralni, varčevalni ali drug način, ki ustrezajo aplikaciji v uporabi. Glede na izbor tehnologija SmartImage dinamično izboljša kontrast, barvno nasičenost in ostrino slike ali videa za najkakovostnejši prikaz. Varčevalni način omogoča izjemno varčno porabo energije. Vse v realnem času in s pritiskom na en sam gumb!
Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.
4.3
od 5
27
Ocene
84%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Tadija
09/05/2024
Srbija
Monitor 243V7QDSB/00
Odličan monitor. Prema ceni i kvalitet, ali viši kvalitet u odnosu na cenu.
Prednosti
Odličan monitor za pregledanje interneta.
Slabosti
Nema zamerki.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum uporabe 2024-04-09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum uporabe 2024-04-09
Lukanad
09/12/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Monitor nám šetří oči!
Doporučujeme všem, kdo chce šetřit oči. Za málo peněz hodně muziky, včetně funkcí.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum uporabe 2019-11-09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum uporabe 2019-11-09
23/10/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Hodně muziky za málo peněz
Vhodné na Home Office. Lepší je ale umístit monitor na nějaký držák a nastavit pořžadovanou výšku. Neunavuje oči
Prednosti
Nízká spotřeba i cena. Možnost přidělaní na držák.
Slabosti
Nemožnost výškového nastavení monitoru
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum uporabe 2020-06-23
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum uporabe 2020-06-23
Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.
Maksimalna ločljivost deluje samo pri vhodu HDMI.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse