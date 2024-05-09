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Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor polne visoke ločljivosti

223V7QDSB/01

4.3

| (27) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 84%

Živahne in jasne slike, od roba do roba

Popoln vsestranski zaslon s kompaktno tanko zasnovo zagotavlja osupljivo sliko, ki sega od roba do roba in je prijazna vašim očem.

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Živahne in jasne slike, od roba do roba

  • Serija V

  • 22 (diagonala 21,5 palca/54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Privlačen videz z zelo ozkim robom

Novi zasloni Philips imajo izjemno ozke robove, ki odpravljajo ovire in zagotavlja največjo velikost slike. Zaslon z izjemno ozkim robom je primeren predvsem za uporabo več zaslonov, igranje iger, grafično oblikovanje in profesionalne aplikacije, saj vam daje občutek, kot bi pri tem uporabljali samo en zaslon.

Prednastavitve SmartImage za enostavno optimiranje nastavitev slike

SmartImage je ekskluzivna vodilna Philipsova tehnologija, ki analizira na zaslonu prikazano vsebino in zagotavlja optimalno kakovost prikaza. S tem uporabniku prijaznim vmesnikom lahko izberete različne načine, na primer delovni, slikovni, filmski, igralni, varčevalni ali drug način, ki ustrezajo aplikaciji v uporabi. Glede na izbor tehnologija SmartImage dinamično izboljša kontrast, barvno nasičenost in ostrino slike ali videa za najkakovostnejši prikaz. Varčevalni način omogoča izjemno varčno porabo energije. Vse v realnem času in s pritiskom na en sam gumb!

Zaslon Full HD 16 : 9 za slike z jasnimi podrobnostmi

Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.3

od 5

27

Ocene

84%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

09/05/2024

Srbija

Srbija

Monitor 243V7QDSB/00

Odličan monitor. Prema ceni i kvalitet, ali viši kvalitet u odnosu na cenu.

Prednosti

Odličan monitor za pregledanje interneta.

Slabosti

Nema zamerki.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Datum uporabe 2024-04-09

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Datum uporabe 2024-04-09

09/12/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Monitor nám šetří oči!

Doporučujeme všem, kdo chce šetřit oči. Za málo peněz hodně muziky, včetně funkcí.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Datum uporabe 2019-11-09

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Datum uporabe 2019-11-09

23/10/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Hodně muziky za málo peněz

Vhodné na Home Office. Lepší je ale umístit monitor na nějaký držák a nastavit pořžadovanou výšku. Neunavuje oči

Prednosti

Nízká spotřeba i cena. Možnost přidělaní na držák.

Slabosti

Nemožnost výškového nastavení monitoru

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Datum uporabe 2020-06-23

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Datum uporabe 2020-06-23

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Omejitve odgovornosti

  1. Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.

  2. Maksimalna ločljivost deluje samo pri vhodu HDMI.

  3. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse