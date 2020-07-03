Izdelek ni več na voljo
223V5LHSB2/00
Odlične LED-slike z živahnimi barvami
Philipsov zaslon predvaja živahne LED-slike. Ima priključek HDMI in tehnologijo SmartControl Lite, zato je odlična izbira.
Serija V
22 (diagonala 21,5 palca/54,6 cm)
Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.
SmartContrast je Philipsova tehnologija, ki analizira prikazano vsebino ter samodejno prilagaja barve in nadzira intenzivnost osvetljenega ozadja ter tako dinamično izboljša kontrast za najboljši prikaz digitalnih slik in videov ter za igranje iger, kjer se prikazujejo temni odtenki. Ko izberete varčevalni način, se kontrast prilagodi, osvetljeno ozadje pa se natančno nastavi za ustrezen prikaz vsakodnevnih pisarniških aplikacij in nižjo porabo energije.
Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.
3.8
od 5
13
Ocene
micedr
03/07/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Monitor Philips
Výrobek je pro mno velice výhodný jak cenou, tak fumkčně, jsem s ním spokojený
Prednosti
cena a jednoduché ovládání
Slabosti
neznám
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Datum uporabe 2019-06-03
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Datum uporabe 2019-06-03
Rocker
20/03/2018
Česká republika
S monitorem jsem spokojen
Funguje bez problému mám ho už 4 roky. Nejlepší monitor jaký jsem kdy měl.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
28/03/2021
Україна
Хороший монітор
Приємна якість і збірка простий у користуванні. Є різні виоди для підєднання
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Datum uporabe 2020-03-28
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Datum uporabe 2020-03-28