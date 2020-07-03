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Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite

223V5LHSB2/00

3.8

| (13) Ocene

Odlične LED-slike z živahnimi barvami

Philipsov zaslon predvaja živahne LED-slike. Ima priključek HDMI in tehnologijo SmartControl Lite, zato je odlična izbira.

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Odlične LED-slike z živahnimi barvami

  • Serija V

  • 22 (diagonala 21,5 palca/54,6 cm)

Tehnologija LED za živahne barve

Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.

SmartContrast za podrobne črne dele

SmartContrast za podrobne črne dele

SmartContrast je Philipsova tehnologija, ki analizira prikazano vsebino ter samodejno prilagaja barve in nadzira intenzivnost osvetljenega ozadja ter tako dinamično izboljša kontrast za najboljši prikaz digitalnih slik in videov ter za igranje iger, kjer se prikazujejo temni odtenki. Ko izberete varčevalni način, se kontrast prilagodi, osvetljeno ozadje pa se natančno nastavi za ustrezen prikaz vsakodnevnih pisarniških aplikacij in nižjo porabo energije.

Zaslon Full HD 16 : 9 za slike z jasnimi podrobnostmi

Zaslon Full HD 16 : 9 za slike z jasnimi podrobnostmi

Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.8

od 5

13

Ocene

3

03/07/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Monitor Philips

Výrobek je pro mno velice výhodný jak cenou, tak fumkčně, jsem s ním spokojený

Prednosti

cena a jednoduché ovládání

Slabosti

neznám

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Datum uporabe 2019-06-03

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Datum uporabe 2019-06-03

20/03/2018

Česká republika

Česká republika

S monitorem jsem spokojen

Funguje bez problému mám ho už 4 roky. Nejlepší monitor jaký jsem kdy měl.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

28/03/2021

Україна

Україна

Хороший монітор

Приємна якість і збірка простий у користуванні. Є різні виоди для підєднання

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

Datum uporabe 2020-03-28

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

Datum uporabe 2020-03-28

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