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Izdelek ni več na voljo
221S3UCS/00
Serija S
21,5 palca (54,6 cm)
Monitor USB
Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.
Philipsov monitor USB lahko prikazuje sliko in se napaja neposredno prek vhoda USB prenosnega računalnika in enega kabla USB. Ne potrebujete dodatnih kablov za napajanje ali predvajanje slike, dovolj je preprosta in enojna povezava med prenosnikom in monitorjem, ki porablja zelo malo energije.
Monitor USB uporablja posebno osvetlitev ozadja LED nizke porabe, ki omogoča preprosto napajanje iz vhoda USB prenosnega računalnika. Porablja približno 9 W, kar je za 50 % manj kot enakovreden standardni monitor.
Ocene
Redko se lahko pripeti, da vhoda USB prenosnega računalnika nimata dovolj moči za napajanje monitorja. V tem primeru morate dokupiti dodatni adapter DC.