Le en vhod USB 2.0 prenosnega računalnika za napajanje in predvajanje slike

Philipsov monitor USB lahko prikazuje sliko in se napaja neposredno prek vhoda USB prenosnega računalnika in enega kabla USB. Ne potrebujete dodatnih kablov za napajanje ali predvajanje slike, dovolj je preprosta in enojna povezava med prenosnikom in monitorjem, ki porablja zelo malo energije.