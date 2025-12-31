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  • Enostavna uporaba z monitorjem USB
  • Enostavna uporaba z monitorjem USB
  • Enostavna uporaba z monitorjem USB
  • Enostavna uporaba z monitorjem USB

Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor, osvetlitev ozadja LED

221S3UCS/00

Enostavna uporaba z monitorjem USB
Začutite svobodo z novim Philipsovim monitorjem USB. S priključkom USB 2.0 na prenosnem računalniku in z enim kablom lahko v monitor prenašate digitalne videoposnetke in ga hkrati napajate.
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En kabel USB za napajanje in prenos slike

Enostavna uporaba z monitorjem USB

  • Serija S

  • 21,5 palca (54,6 cm)

  • Monitor USB

Tehnologija LED omogoča takojšen vklop

Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.

Le en vhod USB 2.0 prenosnega računalnika za napajanje in predvajanje slike

Philipsov monitor USB lahko prikazuje sliko in se napaja neposredno prek vhoda USB prenosnega računalnika in enega kabla USB. Ne potrebujete dodatnih kablov za napajanje ali predvajanje slike, dovolj je preprosta in enojna povezava med prenosnikom in monitorjem, ki porablja zelo malo energije.

Izjemno nizka poraba energije

Monitor USB uporablja posebno osvetlitev ozadja LED nizke porabe, ki omogoča preprosto napajanje iz vhoda USB prenosnega računalnika. Porablja približno 9 W, kar je za 50 % manj kot enakovreden standardni monitor.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Redko se lahko pripeti, da vhoda USB prenosnega računalnika nimata dovolj moči za napajanje monitorja. V tem primeru morate dokupiti dodatni adapter DC.