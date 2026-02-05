IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

LCD-monitor, osvetlitev ozadja LED

Izdelek ni več na voljo

Podpora

LCD-monitor, osvetlitev ozadja LED

221S3UCS/00

LCD-monitor, osvetlitev ozadja LED

Izdelek ni več na voljo

Pojdi v trgovino

Prijavite se ali ustvarite račun

Registrirajte svoj produkt

V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.

Registriraj zdaj

Programska oprema in gonilniki

Programska oprema SmartControl

  • verzija: V7.0.0
  • ZIP dat., 136.6 MB
  • 5 February 2026

Priročniki in dokumentacija

Letak

  • PDF dat., 392.8 kB
  • 30 March 2024

Uporabniški priročnik

  • PDF dat., 2.5 MB
  • 14 June 2023

Garancija in servis

Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.

Garancija

Garancijska določila za naše izdelke

Obrnite se na Philips

Z veseljem vam bomo pomagali