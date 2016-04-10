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Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor

203V5LSB26/10

2.7

| (3) Ocene

Odlične LED-slike z živahnimi barvami

Philipsov zaslon predvaja živahne LED-slike. Kompaktna zasnova in nosilec VESA vam omogočata prilagodljivo delovno mesto. Odlična izbira!

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Odlične LED-slike z živahnimi barvami

  • Serija V

  • 20 (diagonala 19,5 palca/49,5 cm)

Tehnologija LED za živahne barve

Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.

Podstavek VESA omogoča prilagodljivo namestitev

Okolju prijazen zaslon brez živega srebra

Monitorji Philips z LED-osvetlitvijo ozadja ne vsebujejo živega srebra, ki je ena najnevarnejših naravnih snovi za ljudi in živali. Zaslon je tako celotno življenjsko dobo prijaznejši do okolja, od izdelave do konca uporabe in odlaganja.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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2.7

od 5

3

Ocene

5
2

10/04/2016

România

România

Preverjen kupec

UN MONITOR BUN

Un monitor care vine cu un pret mic dar corect , de altfel cred ca este la un nivel foarte bun daca prinzi o promotie , cabluri si un cd care-ti da linkurile , totul ok

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 203V5LSB26 Monitor LCD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 203V5LSB26 Monitor LCD

20/09/2014

România

România

Raportat la pret, monitorul este OK

Unghiul foarte mic de vizibilitate, practic doar daca te uiti din fata se vede bine, daca te uiti de sus sau din stanga, dreapta nu se vede mai de loc. :-(( Si inca o chestie, monitorul sta fix pe suport si nu-l poti misca sus, jos.; doar in stanga si dreapta. In rest ce sa zic!!?? Nu am nimic de comentat, oarecum sunt multumit.

Ta ocena je bila podana za 203V5LSB26 Monitor LCD

Ta ocena je bila podana za 203V5LSB26 Monitor LCD

17/03/2017

România

România

produs de calitate indoielnica

Vreti sa va scriu ce va place voua? Unghi de vizualizare mic, s-a trezit Philips sa faca monitoare cu unghi mic. Cum te misti putin nu se mai vede.

Ta ocena je bila podana za 203V5LSB26 Monitor LCD

Ta ocena je bila podana za 203V5LSB26 Monitor LCD

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