Izdelek ni več na voljo
203V5LSB26/10
Odlične LED-slike z živahnimi barvami
Philipsov zaslon predvaja živahne LED-slike. Kompaktna zasnova in nosilec VESA vam omogočata prilagodljivo delovno mesto. Odlična izbira!
Serija V
20 (diagonala 19,5 palca/49,5 cm)
Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.
Monitorji Philips z LED-osvetlitvijo ozadja ne vsebujejo živega srebra, ki je ena najnevarnejših naravnih snovi za ljudi in živali. Zaslon je tako celotno življenjsko dobo prijaznejši do okolja, od izdelave do konca uporabe in odlaganja.
2.7
od 5
3
Ocene
stefrom
10/04/2016
România
Preverjen kupec
UN MONITOR BUN
Un monitor care vine cu un pret mic dar corect , de altfel cred ca este la un nivel foarte bun daca prinzi o promotie , cabluri si un cd care-ti da linkurile , totul ok
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 203V5LSB26 Monitor LCD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 203V5LSB26 Monitor LCD
Auxboy
20/09/2014
România
Raportat la pret, monitorul este OK
Unghiul foarte mic de vizibilitate, practic doar daca te uiti din fata se vede bine, daca te uiti de sus sau din stanga, dreapta nu se vede mai de loc. :-(( Si inca o chestie, monitorul sta fix pe suport si nu-l poti misca sus, jos.; doar in stanga si dreapta. In rest ce sa zic!!?? Nu am nimic de comentat, oarecum sunt multumit.
Ta ocena je bila podana za 203V5LSB26 Monitor LCD
Ta ocena je bila podana za 203V5LSB26 Monitor LCD
Emil77
17/03/2017
România
produs de calitate indoielnica
Vreti sa va scriu ce va place voua? Unghi de vizualizare mic, s-a trezit Philips sa faca monitoare cu unghi mic. Cum te misti putin nu se mai vede.
Ta ocena je bila podana za 203V5LSB26 Monitor LCD
Ta ocena je bila podana za 203V5LSB26 Monitor LCD