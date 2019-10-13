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Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor z osvetlitvijo ozadja LED

200V4LSB/00

4.7

| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah

Uživajte ob gledanju živahnih LED-slik s privlačnim zaslonom bleščeče zasnove. Ima tehnologijo SmartControl Lite, zato je odlična izbira.

Poglej vse prednosti

Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah

  • Serija V

  • 20 (diagonala 19,5 palca/49,5 cm)

Energy Star za energijsko učinkovitost in majhno porabo energije

Energy Star je program za energijsko učinkovitost, ki ga sponzorira Ameriška agencija za varovanje okolja (EPA) in so ga sprejele tudi mnoge druge države. Certifikat Energy Star jamči, da kupujete izdelek, ki izpolnjuje najnovejše standarde za energijsko učinkovitost in na vseh ravneh delovanja zagotavlja najmanjšo možno porabo energije. Novi Philipsovi monitorji imajo certifikat za razred Energy Star 5.0 in standard izpolnjujejo ali pa presegajo. Za primerjavo: Energy Star 5.0 za način mirovanja zahteva porabo manj kot 1 W električne energije, medtem ko Philipsovi monitorji porabijo manj kot 0,5 W. Več podrobnosti lahko najdete na www.energystar.gov

Tehnologija LED za živahne barve

Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.

Majhen podstavek zasede manj prostora

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

13/10/2019

България

България

Preverjen kupec

Чудесен е

Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление

Datum uporabe 2018-10-13

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление

Datum uporabe 2018-10-13

21/06/2019

Україна

Україна

Отлично!

Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

22/09/2013

Polska

Polska

produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady

Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED

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