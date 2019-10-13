Izdelek ni več na voljo
Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah
Uživajte ob gledanju živahnih LED-slik s privlačnim zaslonom bleščeče zasnove. Ima tehnologijo SmartControl Lite, zato je odlična izbira.
Serija V
20 (diagonala 19,5 palca/49,5 cm)
Energy Star je program za energijsko učinkovitost, ki ga sponzorira Ameriška agencija za varovanje okolja (EPA) in so ga sprejele tudi mnoge druge države. Certifikat Energy Star jamči, da kupujete izdelek, ki izpolnjuje najnovejše standarde za energijsko učinkovitost in na vseh ravneh delovanja zagotavlja najmanjšo možno porabo energije. Novi Philipsovi monitorji imajo certifikat za razred Energy Star 5.0 in standard izpolnjujejo ali pa presegajo. Za primerjavo: Energy Star 5.0 za način mirovanja zahteva porabo manj kot 1 W električne energije, medtem ko Philipsovi monitorji porabijo manj kot 0,5 W. Več podrobnosti lahko najdete na www.energystar.gov
Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.
4.7
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Теодорина
13/10/2019
България
Preverjen kupec
Чудесен е
Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Datum uporabe 2018-10-13
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Datum uporabe 2018-10-13
Maykl
21/06/2019
Україна
Отлично!
Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
instal4
22/09/2013
Polska
produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady
Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED