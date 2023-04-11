2 leti garancije
Tehnologija Quad Stream
Sprotni vodnik pulznega doplerja
Edinstvena konica Quad Stream v obliki črke X razdeli tok na 4 vodne curke, ki pokrijejo večjo površino med zobmi in robovi dlesni. Zagotovite si hitrejše in globlje čiščenje brez uporabe nitke.
Tehnologija Quadstream odstranjuje do 99 % oblog iz 6 mm globokih parodontalnih žepkov.
V načinu Deep Clean vas nežni vodni impulzi vodijo od zoba do zoba, zato ne boste ničesar izpustili.
marja156
11/04/2023
Slovenija
Zelo priročen in učinkovit
Flosser je res dober nadomestek za vsakodnevno čiščenje z zobno nitko, ki je precej nerodna in hkrati tudi invazivna. S flosserjem je precej lažje, hkrati pa enako učinkovito. Res blagodejno za dlesni.
Prednosti
priročnost, uporabnost, učinkovitost
Slabosti
jih no
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Zobna prha
Larisa123
07/03/2023
Slovenija
Del promocije
Super
Super zadeva za ustno higieno. Nemorem verjeti....
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Zobna prha
districtnowhere
06/03/2023
Slovenija
Del promocije
Odlicen izdelek
Koncno vodna zobna prha, ki res deluje. Svez občutek v ustih in odlicne funkcije.
Prednosti
Vzdrzljiva baterija, lep design, deluje
Slabosti
Mali rezervoar za vodo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Zobna prha
Podatki so pridobljeni v laboratorijski raziskavi. Dejanski rezultati se lahko razlikujejo.
V laboratorijski raziskavi (dejanski rezultati se lahko razlikujejo) na najnižjih 2 mm modela parodontalnega žepka globine 6 mm.