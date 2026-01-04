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Ortodontska in brez bisfenola A
2 v paketu
0–2 m
Naša duda za novorojenčke je zasnovana posebej za usteca in obrazke novorojenčkov. Ker je lahka in nima obroča, je idealna prva duda in primerna za dojenčke do starosti 6 mesecev. Zaradi oblike in velikosti cuclja dojenček enostavno preide na dude iz serij Philips Avent ultra air in ultra soft, tako da so njegove naravne potrebe po sesanju vedno zadovoljene.
Starše smo povprašali, kako se malčki odzivajo na teksturirane silikonske cuclje, in povprečno 98 % jih je odgovorilo, da so dojenčki sprejeli dude Philips Avent ultra.
Ortodontski, simetrični in mehki silikonski cuclji so oblikovani tako, da omogočajo naraven razvoj ustne votline.
4.9
od 5
173
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Radushka
04/01/2026
Česká republika
Del promocije
Super dudlík
Určitě doporučuji všem maminkám. Dudlík je měkký a pružný. Svítí v noci což je super když v noci hledáte dudlík ve tmě.
Prednosti
Měkký, pružný, svítící
Slabosti
Nic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Dudlík SCF075/14 ultra start
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Dudlík SCF075/14 ultra start
Sanyyy ku
04/01/2026
Česká republika
Del promocije
Dudlik ultra start nighttime
Dudlik ultra start nightime pouzivame hlavne v noci,kdy ho snadno najdeme v postylce,kdyz diteti vypadne z ust,diky tomu,ze sviti ve tme! Libi se nam take design a nase miminko ho prijmulo a dokaze ho uklidnit,je 0% BPA a je vyhovujici pro miminko 0-2mesice (i dale).
Prednosti
Sviti ve tme,0 % BPA, znama a overena znacka
Slabosti
Jiny typ savicky
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Dudlík SCF075/14 ultra start
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Dudlík SCF075/14 ultra start
NikolaV.
02/01/2026
Česká republika
Del promocije
Lehkost a ještě svítí :)
Dudlík je velmi lehký, prodyšný, bez BPA a ortodontický (důležité, jelikož máme problém se zuby v rodině). Perfektní je, že svítí v noci, takže nemusíte rozsvítit a ihned jej najdete, starší vnímavější miminko si jej najde samo. Design bych trošku zjednodušila, ale to nemá vliv na funkci :)
Prednosti
Svítí, je lehký, bez BPA, ortodontický
Slabosti
vyšší cena, ocením čistší design
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Dudlík SCF075/14 ultra start
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Dudlík SCF075/14 ultra start
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024.
Raziskava med potrošniki v ZDA leta 2023 je potrdila 98 % sprejemanje teksturiranih cucljev Philips Avent, ki jih uporabljamo za naše dude ultra (n = 201).
Na osnovi rezultatov raziskave med potrošniki v ZDA (2023, n = 201).
Iz higienskih razlogov dudo zamenjajte po 4 tednih uporabe.