Filter je zamašen

Umazanija ali lasje se lahko ujamejo pod krtačo brezžičnih sesalnikov Philips PowerPro Duo in PowerPro Aqua. To lahko povzroči, da se krtačni valj zatakne.



Da bi to odpravili, sledite spodnjim korakom za čiščenje krtače brezžičnega sesalnika:



1. Izklopite aparat in odstranite filter tako, da kliknete gumb za filter

2. Odstranite penasti filter

3. Penasti filter očistite pod tekočo vodo

4. Preden filter namestite nazaj v izdelek, ga pustite, da se suši 24 ur.