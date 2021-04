Koda napake E4 (ali h3)

Koda napake E4 (če gledate na glavo obrnjen zaslon, je morda videti kot h3) pomeni, da je krtačni valj brezžičnega sesalnika Philips SpeedPro Max blokiran.



To lahko odpravite tako, da izklopite brezžični sesalnik, pregledate krtačni valj in odstranite morebitne ovire, kot so lasje, kosmi, umazanija ali prah.