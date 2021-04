Povsem prazen sesalnik Philips SpeedPro ali SpeedPro Max se povsem napolni v 5 urah.

Opomba: Ko je baterija sesalnika Philips SpeedPro ali SpeedPro Max polna, je ni treba nehati polniti. Polnjenje lahko traja tako dolgo, kot želite, in to ne bo imelo negativnih učinkov. To vrsto baterije v aparatu lahko trajno napolnite, kar ne bo vplivalo na njeno kakovost, vzdržljivost ali celotna življenjsko dobo.

Opomba: Če aparata dlje časa ne boste uporabljali (> 1 mesec), ga pred shranjevanjem napolnite do 50 % (do polovice) in izključite. Priporočamo, da aparata ne shranjujete s prazno baterijo, saj lahko to povzroči nepopravljivo škodo na bateriji.