Stopnja zmogljivosti čiščenja

Philipsova lestvica stopenj moči čiščenja predstavlja enostavno pomoč pri primerjanju skupnih moči čiščenja modelov v Philipsovi ponudbi sesalnikov s kablom.

Philipsova lestvica stopenj moči čiščenja je skupek petih načinov merjenja zmogljivosti Philipsovih sesalnikov s kablom.

Vključuje zmogljivost odstranjevanja finega prahu* in večjih delcev smeti** s trdih tal ali preprog. Vključuje tudi neprekinjeno moč sesanja med polnjenjem posode za prah***.​

Vsaka kategorija je prikazana na lestvici s točkami od 1 do 6. Skupni rezultat moči je izračunan na podlagi posameznih rezultatov za fini prah (1/3), večjih delcev (1/3) in moči neprekinjenega sesanja (1/3, ta rezultat je nato pomnožen z dva za enako veljavo kot pri drugih vrednostih). Skupna vrednost nad 31 točk prinese 6 zvezdic, rezultat med 28 in 31 točkami 5 zvezdic, med 24 in 27 točkami 4zvezdice, med 20 in 23 točkami 3 zvezdice, med 16 in 20 točkami 2 zvezdici in manj kot 16 točk 1 zvezdico.

*Izmerjeno v skladu z mednarodnim standardom EN60312-1:2017​

**Izmerjeno v skladu s Philipsovim lastniško razvitim testom odstranjevanja večjih delcev smeti

***Izmerjeno v skladu s standardom EN60312-1:2017