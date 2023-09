Sistem LatteGo za popolno svileno mlečno peno bo v trenutku pripravil kavo tako, kot vam je všeč. Sestavljen je le iz dveh delov, kar omogoča enostavno delovanje. Čiščenje je hitro in enostavno – sistem lahko v 15 sekundah* sperete pod vodo ali pa ga pomijete v pomivalnem stroju. Vedno, ko si zaželite kavo, lahko izbirate, ali boste dodalo popolno svileno mlečno peno. Aparat deluje z vsemi vrstami mleka in rastlinskimi napitki, zato je primeren tudi za ljudi, ki so intolerantni na laktozo.​ * Na podlagi primerjave vodilnih samodejnih kavnih aparatov v Nemčiji (2018).​