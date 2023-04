LatteDuo – uživajte v 22 okusnih napitkih

S sistemom LatteDuo pripravite in uživajte v enojni ali dvojni količini najljubšega recepta za kavo z enim samim dotikom, od bolj znanih receptov, na primer espressa in kapučina, do posebnih kav, na primer italijanskega espressa z malo mleka in bele kave.