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  • Priprava kave po vaših željah
  • Priprava kave po vaših željah
  • Priprava kave po vaših željah
  • Priprava kave po vaših željah
  • Priprava kave po vaših željah
  • Priprava kave po vaših željah
  • Priprava kave po vaših željah
  • Priprava kave po vaših željah
  • Priprava kave po vaših željah
  • Priprava kave po vaših željah
  • Priprava kave po vaših željah
  • Priprava kave po vaših željah
  • Priprava kave po vaših željah
  • Priprava kave po vaših željah
  • Priprava kave po vaših željah
  • Priprava kave po vaših željah
  • Priprava kave po vaših željah

Saeco GranAromaSamodejni aparat za espresso

SM6582/30

4.9
| (155) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 98%
Priprava kave po vaših željah
Intuitivno prilagodite aromatično kavo, kot sta kapučino ali mleko s kavo, s prednastavljenimi profili okusa v meniju CoffeeMaestro in uživajte v svilnati mlečni peni iz zunanjega vrčka za mleko, tudi ko pripravljate dva mlečna napitka istočasno.
Poglej vse prednosti

Enostavno prilagajanje kave z uporabo prednastavitev okusa

Priprava kave po vaših željah

  • 16 napitkov

  • 6 uporabniških profilov

  • Zelenkasto kovinska

  • Barvni zaslon TFT

Uživajte v 16 odličnih napitkih povsem po svojih željah

Uživajte v 16 odličnih napitkih povsem po svojih željah

Raziščite nov svet kav z znanimi recepti, na primer espresso in cappuccino ali s posebnimi kavnimi napitki, na primer italijanski espresso z malo mleka.

V meniju funkcije CoffeeMaestro so 3 prednastavitve po vašemu okusu

V meniju funkcije CoffeeMaestro so 3 prednastavitve po vašemu okusu

Prilagodite svoje doživetje kave in za svoj napitek izberite želeni profil okusa (Delicato, Intenso, Forte). Kavni aparat lahko samodejno prilagodi nastavitve priprave, kot so moč, količina kave in čas predhodnega vlaženja, s čimer zagotovi pravi okus.

HygieSteam na delih vrčka odstrani ≤ 99,9 % mikroorganizmov.*

HygieSteam na delih vrčka odstrani ≤ 99,9 % mikroorganizmov.*

Na delih vrčka naš inovativni sistem samodejnega čiščenja HygieSteam odstrani 99,9 % mikroorganizmov*.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

155

Ocene

98%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

29/12/2022

Slovenija

Slovenija

Super aparat

Zelo priporočam, enostavna uporaba, ni preglasen. Nič ni lepšega kot okusna kava za dobro jutro.

Prednosti

Enostavna uporaba, okusna kava, odličen aparat

Slabosti

Je precej velik, v manjši kuhinji bi znal biti prevelik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GranAroma SM6582/30 Samodejni aparat za espresso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GranAroma SM6582/30 Samodejni aparat za espresso

29/12/2022

Slovenija

Slovenija

Izdelek sem ponaša z odličnimi funkcijami

Oceno sem izbrala ker dela super kavo,predvsem pena ki jo naredi je super. Prippročam vsem ki imajo radi kavo in da jih pritegne že samo lep pogled na kavo.

Prednosti

Seveda brez pomisleka.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GranAroma SM6582/30 Samodejni aparat za espresso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GranAroma SM6582/30 Samodejni aparat za espresso

29/12/2022

Slovenija

Slovenija

Odlično deluje

Odlična priprava kave ,enostavno čiščenje,pa seveda kava 1a

Prednosti

Skratka odličen

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GranAroma SM6582/30 Samodejni aparat za espresso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GranAroma SM6582/30 Samodejni aparat za espresso

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Omejitve odgovornosti

  1. 99,9999 % mikroorganizmov na osnovi laboratorijskih preizkusov.

  2. Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.