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16 napitkov
6 uporabniških profilov
Zelenkasto kovinska
Barvni zaslon TFT
Raziščite nov svet kav z znanimi recepti, na primer espresso in cappuccino ali s posebnimi kavnimi napitki, na primer italijanski espresso z malo mleka.
Prilagodite svoje doživetje kave in za svoj napitek izberite želeni profil okusa (Delicato, Intenso, Forte). Kavni aparat lahko samodejno prilagodi nastavitve priprave, kot so moč, količina kave in čas predhodnega vlaženja, s čimer zagotovi pravi okus.
Na delih vrčka naš inovativni sistem samodejnega čiščenja HygieSteam odstrani 99,9 % mikroorganizmov*.
4.9
od 5
155
Ocene
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Maja123456789
29/12/2022
Slovenija
Del promocije
Super aparat
Zelo priporočam, enostavna uporaba, ni preglasen. Nič ni lepšega kot okusna kava za dobro jutro.
Prednosti
Enostavna uporaba, okusna kava, odličen aparat
Slabosti
Je precej velik, v manjši kuhinji bi znal biti prevelik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GranAroma SM6582/30 Samodejni aparat za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GranAroma SM6582/30 Samodejni aparat za espresso
Moni94
29/12/2022
Slovenija
Del promocije
Izdelek sem ponaša z odličnimi funkcijami
Oceno sem izbrala ker dela super kavo,predvsem pena ki jo naredi je super. Prippročam vsem ki imajo radi kavo in da jih pritegne že samo lep pogled na kavo.
Prednosti
Seveda brez pomisleka.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GranAroma SM6582/30 Samodejni aparat za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GranAroma SM6582/30 Samodejni aparat za espresso
Zib.
29/12/2022
Slovenija
Del promocije
Odlično deluje
Odlična priprava kave ,enostavno čiščenje,pa seveda kava 1a
Prednosti
Skratka odličen
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GranAroma SM6582/30 Samodejni aparat za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GranAroma SM6582/30 Samodejni aparat za espresso
99,9999 % mikroorganizmov na osnovi laboratorijskih preizkusov.
Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.