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    Hotelski televizorji

    40HFL3011T/12

    Osupnite goste

    Naredite vtis na goste z vrhunsko sliko Full HD in zmožnostjo prikaza interaktivnih hotelskih strani z lastno blagovno znamko.

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    Hotelski televizorji

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    s pametnejšim hotelskim televizorjem

    • 102-cm EasySuite
    • Full HD
    • DVB-T2/T/C HEVC
    CMND & Control: preprosto vzdrževanje televizorjev

    CMND & Control: preprosto vzdrževanje televizorjev

    CMND & Control omogoča oddaljeno konfiguracijo in namestitev televizorja z osrednje lokacije, ne da bi morali iti v posamezne prostore. Preprosto posodabljajte in upravljajte vse zaslone brez motenja gostov.

    CMND & Create: predvajajte želene informacije kadar koli

    CMND & Create: predvajajte želene informacije kadar koli

    CMND & Create omogoča predvajanje želenih informacij, kadar želite. CMND-jev modul za upravljanje vsebine omogoča enostavno ustvarjanje in posredovanje interaktivnih spletnih strani hotela z lastno blagovno znamko. Prilagodite televizor tako, da boste gostom zagotovili najnovejše informacije in novice o hotelu, vse v realnem času.

    Podpora za MyChoice za ponavljajoče prihodke

    Podpora za MyChoice za ponavljajoče prihodke

    S funkcijo MyChoice lahko gostom omogočite enostavno in cenovno ugodno spremljanje plačljivih TV-kanalov. Hkrati pa omogoča dodaten pritok dohodkov, s katerim si lahko povrnete stroške naložbe v televizor.

    Pozdravite goste s prilagodljivo pozdravno stranjo

    Pozdravite goste s prilagodljivo pozdravno stranjo

    Ob vsakem vklopu televizorja se prikaže pozdravna stran. Na pozdravno stran lahko ob namestitvi brez težav dodate podobo lastne blagovne znamke s preprosto pozdravno sliko v obliki .png.

    Načini za uporabo v hotelih, zdravstvu, zaporih z vsemi funkcijami

    Vse funkcije za profesionalno uporabo v okoljih, ki presegajo zahteve v dnevni sobi. Od omejitve glasnosti in zaklepanja menijev do strožjih zahtev glede materialov, energijske varčnosti in zaščite proti kraji daljinskih upravljalnikov ter posebnih funkcij za uporabo v zdravstvu in zaporih, prilagojenih posebej za ta sektor.

    Združljivost s sistemom za klicanje medicinske sestre je optimirana za zdravstveni sektor

    Bolnišnični televizorji Philips podpirajo klicanje medicinske sestre, zato so idealno orodje, ki uporabnikom/pacientom nudijo razvedrilo in omogočajo enostaven dostop do pomoči v nujnih primerih.

    Prikaz ure na zaslonu za optimalno udobje gosta

    Gostje z novim prikazom ure na zaslonu enostavno lahko spremljajo čas. Ob pritisku gumba se ura prikaže na TV-zaslonu z boljšo vidljivostjo in nižjo porabo energije.

    Načrtujte predvajanje želene vsebine kadar koli

    Z vgrajenim razporejevalnikom lahko prikažete, kar želite, kadar želite. Programirate lahko do 7 različnih razporedov in prikažete kakršno koli vsebino. Isto vsebino lahko ponovite vsak dan ali pa po želji nastavite vsebino za določene dni, na primer za konec tedna.

    SmartInfo za določene interaktivne hotelske informativne strani

    SmartInfo vam omogoča, da gostom posredujete informacije o mestu in hotelu prek vmesnika SmartUI. Gostje imajo dostop do te interaktivne hotelske spletne strani tudi, kadar televizor ni povezan z intranetom ali internetom. Informacije lahko redno spreminjate in goste enostavno obveščate o najnovejših novicah o hotelu.

    Serial Xpress Protocol za interaktivne sisteme

    Televizor s Serial Xpress Protocol (SXP) lahko povežete z zunanjimi odkodirniki in sprejemniki vseh pomembnih ponudnikov interaktivnih sistemov.

    Zaklepanje menija za namestitev

    Preprečuje nepooblaščen dostop do namestitve in konfiguracijskih nastavitev, kar gostom zagotavlja priročno uporabo in preprečuje nepotrebne stroške zaradi naknadnih namestitev.

    Dodatni priključek za slušalke za osebno izkušnjo poslušanja

    Sistem zvočnikov je opremljen z dodatnim priključkom za slušalke. Kadar želite uživati v bolj osebni izkušnji poslušanja, na zvočnike priključite slušalke.

    Tehnične specifikacije

    • Slika/zaslon

      Razmerje stranic
      16 : 9
      Velikost diagonale zaslona (v palcih)
      40  palec
      Velikost diagonale zaslona (cm)
      102  cm
      Zaslon
      LED Full HD
      Ločljivost zaslona
      1920 x 1080p
      Svetlost
      280  cd/m²
      Izboljšava slike
      • Pixel Plus HD
      • 200Hz Perfect Motion Rate
      Kot gledanja
      176º (vodoravno)/176º (navpično)

    • Sprejemnik/sprejem/prenos

      Digitalni televizor
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD (do 1080p 60)
      Predvajanje videa
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      Analogna televizija
      PAL

    • Značilnosti

      Enostavna uporaba
      • Slog slike
      • Slog zvoka
      • Format slike
      • Neodvisna nastavitev glasnosti
      Digitalne storitve
      • 8-dnevni elektronski programski vodnik
      • Zdaj in sledi
      • MHEG
      • Teletekst
      Lokalno upravljanje
      Krmilna ročica

    • Hotelske funkcije

      Hotelski način
      • Zaklep upravljanja s krmilno ročico
      • Zaklepanje menija
      • Zaklepanje menija za namestitev
      • Omejitev glasnosti
      Način za zaporniške ustanove
      • Varnostni način
      • Zaklep teleteksta/MHEG/USB/elektronskega programskega vodnika/podnapisov
      Časovnik
      • Razporejevalnik (7 razporedov)
      • Časovnik za spanje
      • Alarm za bujenje
      • Prebujanje ob kanalu
      • Zvoki za bujenje
      Upravljanje vklopa
      • Kanal
      • Funkcija
      • Slog slike
      • Format slike
      • Slog zvoka
      • Glasnost
      • Jezik menija
      Proti kraji
      • Zaščita baterije proti kraji
      • Zaščita proti kraji Kensington
      Nadzor moči
      Okolju prijazen/hiter zagon
      Vaša blagovna znamka
      • SmartInfo
      • Pozdravni logotip
      Ura
      • Ura v stanju pripravljenosti
      • Gumb na daljinskem upravljalniku, ki se sveti v temi
      • Ura na zaslonu
      • Dodatna zunanja ura
      SmartInfo
      • Brskalnik HTML5
      • Interaktivne predloge
      • Slikovna diaprojekcija
      Kloniranje in posodobitev vdelane programske opreme
      • Takojšnja začetno kloniranje
      • Prek povezave USB/RF
      CMND&Control
      • Urejevalnik kanalov brez povezave
      • Urejevalnik nastavitev brez povezave
      • Daljinsko upravljanje prek povezave RF
      • CMND&Create
      Upravljanje
      • Blokiranje samodejne posodobitve kanalov
      • Serial Xpress Protocol
      • JSON API za upravljanje televizorja–JAPIT
      Interaktivni DRM
      VSecure
      Ustvarjanje prihodka
      MyChoice
      Daljinski upravljalnik
      • Možnost pritrditve s kablom
      • Zaznavanje stanja baterije
      • Zaklep pokrova za baterijo na daljinskem upravljalniku
      Kanali
      • Kombinirani seznam
      • Tematski seznami
      • Urejevalnik kanalov brez povezave

    • Bolnišnične funkcije

      Upravljanje
      • Enotni daljinski upravljalnik
      • Združljivo z daljinskim upravljalnikom za zdravstvo
      • Združljivost s sistemom za klicanje medicinske sestre
      Priročnost
      • Izhod za slušalke
      • Izklop zvoka neodvisnega glavnega zvočnika
      Varnost
      • Dvojna izolacija razreda II
      • Ognjevarno

    • Večpredstavnost

      Podprti formati videoposnetkov
      • Formati: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • Datoteke: AVI, MKV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • WMV
      • HEVC
      Podprti glasbeni formati
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (2 do 9.2)
      Podprti formati podnapisov
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Podprti slikovni formati
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Podprta ločljivost na USB-ju
      do 1920 x 1080p pri 60 Hz
      Večpredstavnostne povezave
      USB

    • Avdio

      Izhodna moč zvoka
      16 (2 × 8)  W
      Izhod za kopalniški zvočnik
      1,5 W mono, 8 ohmov
      Zvočniki
      • 2.0
      • Navzdol usmerjeni
      Zvočne funkcije
      • AVL
      • Incredible Surround
      • Dolby MS10

    • Napajanje

      Omrežno napajanje
      AC 220–240 V; 50–60 Hz
      Temperatura okolja
      0 °C do 40 °C
      Poraba energije v stanju pripravljenosti
      < 0,3 W
      Razred na energetski oznaki
      A+
      Moč na energetski oznaki EU
      46  W
      Funkcije varčevanja z energijo
      • Način Eco
      • Časovnik za samodejni izklop
      Letna poraba energije
      68  kWh

    • Dodatki

      Priloženo
      • Namizno stojalo
      • 2 bateriji AAA
      • Garancijski list
      • Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami
      • Napajalni kabel
      • Daljinski upravljalnik 22AV1503A/12
      Izbirno
      • Zunanja ura 22AV1120C/00
      • Za bolnišnično uporabo RC 22AV1109H/12
      • Nastavitev RC 22AV9573A/12

    • Stranski priključki

      USB2
      USB 3.0
      Skupna vmesniška reža
      CI+ 1.3
      HDMI3
      HDMI 2.0 podpira HDCP 2.2
      Izhod za slušalke
      Mini vtič

    • Zadnji priključki

      Izhod za kopalniški zvočnik
      Mini vtič
      Komponentni
      YPbPr + L/D, činč
      AV vhod
      CVBS v skupni rabi z YPbPr
      Vhod zvoka DVI
      Mini vtič
      Zunanje upravljanje
      RJ-48
      Antena
      IEC-75
      HDMI1
      • HDMI 2.0 podpira HDCP 2.2
      • ARC
      Digitalni avdio izhod
      Optični
      HDMI2
      HDMI 2.0 podpira HDCP 2.2
      USB1
      USB 2.0

    • Izboljšave povezljivosti

      RJ48
      • Infrardeči vhod/izhod
      • Vmesnik Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Predvajanje z enim dotikom
      • Stanje pripravljenosti sistema
      • Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
      • Nadzor zvoka sistema
      HDMI
      DVI (vsa vrata)

    • Zasnova

      Barva
      Črna

    • Dimenzije

      Širina izdelka
      918  mm
      Višina izdelka
      532  mm
      Globina izdelka
      64/77  mm
      Teža izdelka
      7,6  kg
      Širina izdelka (s stojalom)
      918  mm
      Višina izdelka (s stojalom)
      597  mm
      Globina izdelka (s stojalom)
      222  mm
      Teža izdelka (s stojalom)
      9.5  kg
      Združljiv s stenskim nosilcem
      • M4
      • 200 x 200 mm

    Kaj je v škatli?

    Drugi predmeti v škatli

    • Baterije za daljinski upravljalnik
    • Daljinski upravljalnik
    • Garancijski list
    • Napajalni kabel
    • Namizno stojalo
    Badge-D2C

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    • Razpoložljivost funkcij je odvisna od možnosti, izbranih z integratorjem.
    • Tipična poraba energije v stanju delovanja, izmerjena skladno s standardom IEC62087 Ed 2. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.
    • Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.

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