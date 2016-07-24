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40HFL3011T/12
Osupnite goste
Naredite vtis na goste z vrhunsko sliko Full HD in zmožnostjo prikaza interaktivnih hotelskih strani z lastno blagovno znamko.Več o izdelku
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Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
CMND & Control omogoča oddaljeno konfiguracijo in namestitev televizorja z osrednje lokacije, ne da bi morali iti v posamezne prostore. Preprosto posodabljajte in upravljajte vse zaslone brez motenja gostov.
CMND & Create omogoča predvajanje želenih informacij, kadar želite. CMND-jev modul za upravljanje vsebine omogoča enostavno ustvarjanje in posredovanje interaktivnih spletnih strani hotela z lastno blagovno znamko. Prilagodite televizor tako, da boste gostom zagotovili najnovejše informacije in novice o hotelu, vse v realnem času.
S funkcijo MyChoice lahko gostom omogočite enostavno in cenovno ugodno spremljanje plačljivih TV-kanalov. Hkrati pa omogoča dodaten pritok dohodkov, s katerim si lahko povrnete stroške naložbe v televizor.
Ob vsakem vklopu televizorja se prikaže pozdravna stran. Na pozdravno stran lahko ob namestitvi brez težav dodate podobo lastne blagovne znamke s preprosto pozdravno sliko v obliki .png.
Vse funkcije za profesionalno uporabo v okoljih, ki presegajo zahteve v dnevni sobi. Od omejitve glasnosti in zaklepanja menijev do strožjih zahtev glede materialov, energijske varčnosti in zaščite proti kraji daljinskih upravljalnikov ter posebnih funkcij za uporabo v zdravstvu in zaporih, prilagojenih posebej za ta sektor.
Bolnišnični televizorji Philips podpirajo klicanje medicinske sestre, zato so idealno orodje, ki uporabnikom/pacientom nudijo razvedrilo in omogočajo enostaven dostop do pomoči v nujnih primerih.
Gostje z novim prikazom ure na zaslonu enostavno lahko spremljajo čas. Ob pritisku gumba se ura prikaže na TV-zaslonu z boljšo vidljivostjo in nižjo porabo energije.
Z vgrajenim razporejevalnikom lahko prikažete, kar želite, kadar želite. Programirate lahko do 7 različnih razporedov in prikažete kakršno koli vsebino. Isto vsebino lahko ponovite vsak dan ali pa po želji nastavite vsebino za določene dni, na primer za konec tedna.
SmartInfo vam omogoča, da gostom posredujete informacije o mestu in hotelu prek vmesnika SmartUI. Gostje imajo dostop do te interaktivne hotelske spletne strani tudi, kadar televizor ni povezan z intranetom ali internetom. Informacije lahko redno spreminjate in goste enostavno obveščate o najnovejših novicah o hotelu.
Televizor s Serial Xpress Protocol (SXP) lahko povežete z zunanjimi odkodirniki in sprejemniki vseh pomembnih ponudnikov interaktivnih sistemov.
Preprečuje nepooblaščen dostop do namestitve in konfiguracijskih nastavitev, kar gostom zagotavlja priročno uporabo in preprečuje nepotrebne stroške zaradi naknadnih namestitev.
Sistem zvočnikov je opremljen z dodatnim priključkom za slušalke. Kadar želite uživati v bolj osebni izkušnji poslušanja, na zvočnike priključite slušalke.
Slika/zaslon
Sprejemnik/sprejem/prenos
Značilnosti
Hotelske funkcije
Bolnišnične funkcije
Večpredstavnost
Avdio
Napajanje
Dodatki
Stranski priključki
Zadnji priključki
Izboljšave povezljivosti
Zasnova
Dimenzije
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