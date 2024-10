Brezžični pokončni sesalnik serije Philips 2000 in Philips 3000

Baterije brezžičnih pokončnih sesalnikov Philips serije 2000 in 3000 smo prostovoljno odpoklicali zaradi odkrite pomanjkljivosti na bateriji, ki lahko povzroči morebitno pregrevanje in vžig, v primeru hudega udarca na tla ali niza padcev. Ta odločitev je v skladu z našo neomajno zavezanostjo zagotavljati najvišje standarde kakovosti, zanesljivosti in varnosti naših izdelkov. Če ste kupili brezžični pokončni sesalnik Phillips serije 2000 ali serije 3000 in potrebujete navodila za brezplačno menjavo baterijskega kompleta, naredite naslednje: