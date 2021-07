Če je sesalnik zamašen, lahko odda več toplote kot običajno. To lahko zmanjša učinkovitost čiščenja sesalnika.



To težavo odpravite tako, da sledite spodnjim korakom:



Za sesalnike brez vrečke:



1. Prepričajte se, da je posoda za prah prazna.

2. Preverite, ali je zaščitni filter motorja čist.

3. Izhodni filter mora biti čist

4. Prepričajte se, da cev, gibka cev ali nastavek niso zamašeni.





Za sesalnike z vrečko:



1. Preverite, ali je zaščitni filter motorja čist.

2. Izhodni filter mora biti čist.

3. Vrečka za prah ne sme biti polna

4. Če so filtri čisti in vrečka za prah ni polna, vendar je učinkovitost čiščenja še vedno slaba in je naprava še vedno zelo vroča, zamenjajte vrečko za prah.



Če je sesalnik Philips med uporabo še vedno zelo vroč in zgornje rešitve niso v pomoč, se za dodatno pomoč obrnite na nas.