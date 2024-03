Nastavek TriActive+ LED razkrije skriti prah za učinkovito čiščenje

Z našim nastavkom TriActive+ LED ne boste izpustili nobenega kotička. LED-lučke na sprednjem delu nastavka osvetlijo tla pred vami in v hipu razkrijejo prah, ki ga drugače ne bi videli. LED-lučke samodejno vklopi senzor, ko uporabljate nastavek, in jih izklopi, ko ga ne. Priložene so 3 baterije AA.