Vgrajena mehka krtača in nastavek za čiščenje pohištva

Mehka krtača je vgrajena v ročaj, zato je vedno pri roki za čiščenje pohištva ter ravnih in blazinjenih površin. Nastavek za čiščenje pohištva je zasnovan za optimalno čiščenje mehkega pohištva, kot so blazine in kavči, ter učinkovito odstranjuje dlake hišnih ljubljenčkov.