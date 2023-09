Udobno in gladko britje

Električni brivnik Philips za mokro in suho britje serije 3000X vam zagotavlja udobno in gladko britje za ugodno ceno. Zaradi 27 rezil s samodejnim ostrenjem PowerCut, mokre in suhe uporabe ter vzmetnega prirezovalnika je brivnik enostaven za uporabo in vedno zanesljiv. Več o izdelku