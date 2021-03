Vgrajen vibracijski alarm za osebno in nežno bujenje

Privoščite si umirjeno bujenje z nežnimi vibracijami. Gumb za alarm preprosto nastavite na način za vibriranje in ob prednastavljenem času, bo budilka oddajala vibracije, ki vas bodo zbudile. Impulzi so usmerjeni, zato se boste zbudili samo vi in ne tudi vaš partner. Ker se ljudje zbujamo različno, sta na voljo dve jakosti vibracij. Tudi v najvišji nastavitvi bo budilka pošiljala vibracije samo do vas in ne tudi do vašega partnerja. Če imate globok spanec, lahko dodatno vklopite še brenčalo, da se boste zagotovo pravočasno zbudili.