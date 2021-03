Prefinjena geometrična zasnova. Udobno prileganje ušesu

Zaokroženo ohišje slušalk je zasnovano tako, da na prefinjen način odbija okoliško svetlobo, kar daje slušalkam eleganten in obenem preprost videz. Akustični kanal v obliki ovala se udobno in varno prilega vašemu ušesu in skrbi za čim večjo stopnjo pasivnega odstranjevanja šumov.