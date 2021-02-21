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  • Obožujte, kar slišite. Obožujte njihov videz
  • Obožujte, kar slišite. Obožujte njihov videz
  • Obožujte, kar slišite. Obožujte njihov videz
  • Obožujte, kar slišite. Obožujte njihov videz
  • Obožujte, kar slišite. Obožujte njihov videz
  • Obožujte, kar slišite. Obožujte njihov videz
  • Obožujte, kar slišite. Obožujte njihov videz
  • Obožujte, kar slišite. Obožujte njihov videz
  • Obožujte, kar slišite. Obožujte njihov videz
  • Obožujte, kar slišite. Obožujte njihov videz
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  • Obožujte, kar slišite. Obožujte njihov videz
  • Obožujte, kar slišite. Obožujte njihov videz
  • Obožujte, kar slišite. Obožujte njihov videz
  • Obožujte, kar slišite. Obožujte njihov videz
  • Obožujte, kar slišite. Obožujte njihov videz
  • Obožujte, kar slišite. Obožujte njihov videz
  • Obožujte, kar slišite. Obožujte njihov videz
  • Obožujte, kar slišite. Obožujte njihov videz
  • Obožujte, kar slišite. Obožujte njihov videz

Izdelek ni več na voljo

8000 seriesResnično brezžične ušesne slušalke

TAT8505BK/00

4.3
| (6) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Obožujte, kar slišite. Obožujte njihov videz
Potopite se v bogat, podroben zvok, ali pa poslušajte svet okoli vas. Te dodelane resnično brezžične slušalke se ponašajo z aktivnim odpravljanjem šumov in načinom Awareness Mode za nadzor nad tem, kar želite poslušati. Navdušila vas bo njihova prefinjena okrogla zasnova.
Poglej vse prednosti

Obožujte, kar slišite. Obožujte njihov videz

  • 13mm aku. en./aku. nepr. hrb. del

  • Bluetooth®

  • Črna

Hibridno aktivno odpravljanje šumov. Za popolno zbranost med poslušanjem, kadar je to potrebno

Hibridno aktivno odpravljanje šumov. Za popolno zbranost med poslušanjem, kadar je to potrebno

Če se želite določeni skladbi popolnoma posvetiti, vas bodo te brezžične slušalke povsem prevzele. Kombinacija zunanjega in notranjega mikrofona učinkovito zmanjšuje vse zunanje šume. S prsti prekrijte zunanji del slušalk in sprožili boste način Awareness Mode, s katerim boste znova slišali tudi šume iz okolice.

Mogočen zvok, natančna reprodukcija z udarnimi nizkimi toni

Mogočen zvok, natančna reprodukcija z udarnimi nizkimi toni

Do potankosti uglašene 13 mm zvočne enote zagotavljajo močne nizke tone. Vznemirljeni boste zaradi odlične zvočne reprodukcije prav vsake skladbe. Če iz ušesa odstranite eno od slušalk, se predvajanje glasbe zaustavi. Ko slušalko ponovno vstavite v uho, se predvajanje glasbe nadaljuje.

Polnilni etui. Zagotavlja do 24-urno avtonomijo predvajanja

Polnilni etui. Zagotavlja do 24-urno avtonomijo predvajanja

Polnilni etui lahko polnite brezžično ali prek vmesnika USB-C. V celoti napolnjen etui zagotavlja dodatnih 18 ur avtonomije predvajanja. Slušalke bodo z enim samim polnjenjem zvok predvajale 6 ur (5 ur v načinu ANC). Za dodatno uro predvajanja jih je potrebno polniti le 15 minut.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-1679621

Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.3

od 5

6

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2

21/02/2021

Slovenija

Slovenija

Zelo dobre brezžične slušalke za vse priložnosti

Slušalke se zelo dobro prilegajo ušesu, zvok je zelo dober (zelo malo ali skoraj nič šumov), batarija pa drži dolgo. Slušalke z zelo dobrim razmerjem med tem kaj plačaš in kaj dobiš.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

29/01/2021

Slovenija

Slovenija

Odlična redukcija šumov, super zvok

Preprosto vrhunske slušalke. Lepo se prilegajo, imajo presenetljivo zvok in več kot odlično reducirajo moteče zvoke iz okolice. Uživam v poslušanju svoje glasbe. Baterija drži dolgo in jih sploh ne rabim pogosto polnit.

Prednosti

Vse

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

26/01/2021

Slovenija

Slovenija

Super zadeva.

Predvsem mi je všeč, kako si lahko preko aplikacije nastaviš zvok po svoji želji. So zelo kompaktne in se dobro prilegajo v uho.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

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