2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
13mm aku. en./aku. nepr. hrb. del
Bluetooth®
Črna
Če se želite določeni skladbi popolnoma posvetiti, vas bodo te brezžične slušalke povsem prevzele. Kombinacija zunanjega in notranjega mikrofona učinkovito zmanjšuje vse zunanje šume. S prsti prekrijte zunanji del slušalk in sprožili boste način Awareness Mode, s katerim boste znova slišali tudi šume iz okolice.
Do potankosti uglašene 13 mm zvočne enote zagotavljajo močne nizke tone. Vznemirljeni boste zaradi odlične zvočne reprodukcije prav vsake skladbe. Če iz ušesa odstranite eno od slušalk, se predvajanje glasbe zaustavi. Ko slušalko ponovno vstavite v uho, se predvajanje glasbe nadaljuje.
Polnilni etui lahko polnite brezžično ali prek vmesnika USB-C. V celoti napolnjen etui zagotavlja dodatnih 18 ur avtonomije predvajanja. Slušalke bodo z enim samim polnjenjem zvok predvajale 6 ur (5 ur v načinu ANC). Za dodatno uro predvajanja jih je potrebno polniti le 15 minut.
Nagrade
4.3
od 5
6
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Davorin
21/02/2021
Slovenija
Zelo dobre brezžične slušalke za vse priložnosti
Slušalke se zelo dobro prilegajo ušesu, zvok je zelo dober (zelo malo ali skoraj nič šumov), batarija pa drži dolgo. Slušalke z zelo dobrim razmerjem med tem kaj plačaš in kaj dobiš.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Rebeka33
29/01/2021
Slovenija
Odlična redukcija šumov, super zvok
Preprosto vrhunske slušalke. Lepo se prilegajo, imajo presenetljivo zvok in več kot odlično reducirajo moteče zvoke iz okolice. Uživam v poslušanju svoje glasbe. Baterija drži dolgo in jih sploh ne rabim pogosto polnit.
Prednosti
Vse
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
FranceP
26/01/2021
Slovenija
Super zadeva.
Predvsem mi je všeč, kako si lahko preko aplikacije nastaviš zvok po svoji želji. So zelo kompaktne in se dobro prilegajo v uho.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke