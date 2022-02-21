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  • Vaš zvok. Vaš slog.
  • Vaš zvok. Vaš slog.
  • Vaš zvok. Vaš slog.
  • Vaš zvok. Vaš slog.
  • Vaš zvok. Vaš slog.
  • Vaš zvok. Vaš slog.
  • Vaš zvok. Vaš slog.
  • Vaš zvok. Vaš slog.
  • Vaš zvok. Vaš slog.
  • Vaš zvok. Vaš slog.
  • Vaš zvok. Vaš slog.
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  • Vaš zvok. Vaš slog.
  • Vaš zvok. Vaš slog.
  • Vaš zvok. Vaš slog.
  • Vaš zvok. Vaš slog.
  • Vaš zvok. Vaš slog.
  • Vaš zvok. Vaš slog.
  • Vaš zvok. Vaš slog.
  • Vaš zvok. Vaš slog.
  • Vaš zvok. Vaš slog.
  • Vaš zvok. Vaš slog.

Izdelek ni več na voljo

5000 seriesResnično brezžične ušesne slušalke

TAT5505BK/00

3
| (3) Ocene
Vaš zvok. Vaš slog.
Te elegantne resnično brezžične slušalke so odlične tako za poslušanje glasbe kot telefoniranje. Aktivno odpravljanje šumov odpravlja šume iz ozadja, zvok pa lahko prilagajate z aplikacijo Philips Headphones. Glasbo začasno ustavite tako, da ušesni čepek vzamete iz ušesa.
Poglej vse prednosti

Vaš zvok. Vaš slog.

  • 8 mm zv. enote/akus. nepr. hrb. del

  • Aktivno odpravljanje šumov

  • Črna

  • Bluetooth®

Elegantna zasnova in hibridno aktivno odpravljanje šumov

Elegantna zasnova in hibridno aktivno odpravljanje šumov

Ne le, da so te resnično brezžične slušalke videti odlično, omogočajo tudi, da svoje melodije slišite bolje, ko ste v gibanju ali na poti. Hibridno aktivno odpravljanje šumov zmanjša zunanje šume, zato ste si z glasbo bližje. Z načinom Awareness Mode pa boste znova slišali tudi šume iz okolice.

Aplikacija Philips Headphones. Nastavitve zvoka po vaši meri

Aplikacija Philips Headphones. Nastavitve zvoka po vaši meri

Poudarite nizke tone. Nekoliko utišajte visoke tone. Z aplikacijo Philips Headphones boste lahko spreminjali nastavitve za poslušanje glasbe. Nastavitve prilagodite sami ali pa izberite enega od prednastavljenih slogov zvoka. S preprostim dotikom lahko preklapljate med prednastavljenimi načini ANC.

Dva mikrofona za jasne in razločne klice. Način Mono.

Po dva mikrofona v vsaki slušalki zmanjšata vpliv neželenih šumov iz okolice. Če se nahajate v tihem okolju, kjer med pogovorom ni potrebe po odstranjevanju šumov iz okolice, lahko preklopite v način Mono. Za pogovor lahko tako uporabite le eno slušalko.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

3.0

od 5

3

Ocene

4
2

21/02/2022

Україна

Україна

Очень классные

Наушники лёгкие ,нет ощущения тяжести не чувствую неудобства,мне нравится

Prednosti

Все

Slabosti

-

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

17/04/2021

Україна

Україна

Без приьерки не брать

Наушники для меня просто огромные. Держатся в ухе плохо. Шумоподавление не интеллектуальное, отсекает только определённые шумы. Сами наушники шумят (слышно при включенных наушниках без проигрывания). Уровень шума зависит от того, включено ANC, ANC выключено, Усиление наружных звуков включено или выключено. Шумят во всех режимах. Так как наушники слишком большие, то у них просто огромный акустический шум даже от слабенького ветерка, который даже не ощущается. Как по мне быстро разряжаются, особенно сам бокс.

Ta ocena je bila podana za 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

Ta ocena je bila podana za 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

31/01/2024

Polska

Polska

Preverjen kupec

Błąd softu

Chciałbym napisać coś dobrego o tych słuchawkach pozytywnego. Lecz nie mogę napisać ze względu na to iż jest problem nie można iść przełączyć w tryb wyszukiwania.

Prednosti

Etui

Slabosti

Problem z softem

Ta ocena je bila podana za 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Ta ocena je bila podana za 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

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