Ovalna akustična cev. Silikonski ušesni čepki.

Ovalna akustična cev se udobno in varno prilega vašemu ušesu in skrbi za čim večjo stopnjo pasivnega odstranjevanja šumov. Izbirate lahko med silikonskimi ušesnimi čepki v majhni, srednji in veliki različici, kar zagotavlja udobno prileganje.