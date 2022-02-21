2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
TAT5505BK/00
8 mm zv. enote/akus. nepr. hrb. del
Aktivno odpravljanje šumov
Črna
Bluetooth®
Ne le, da so te resnično brezžične slušalke videti odlično, omogočajo tudi, da svoje melodije slišite bolje, ko ste v gibanju ali na poti. Hibridno aktivno odpravljanje šumov zmanjša zunanje šume, zato ste si z glasbo bližje. Z načinom Awareness Mode pa boste znova slišali tudi šume iz okolice.
Poudarite nizke tone. Nekoliko utišajte visoke tone. Z aplikacijo Philips Headphones boste lahko spreminjali nastavitve za poslušanje glasbe. Nastavitve prilagodite sami ali pa izberite enega od prednastavljenih slogov zvoka. S preprostim dotikom lahko preklapljate med prednastavljenimi načini ANC.
Po dva mikrofona v vsaki slušalki zmanjšata vpliv neželenih šumov iz okolice. Če se nahajate v tihem okolju, kjer med pogovorom ni potrebe po odstranjevanju šumov iz okolice, lahko preklopite v način Mono. Za pogovor lahko tako uporabite le eno slušalko.
3.0
od 5
3
Ocene
Понка1
21/02/2022
Україна
Очень классные
Наушники лёгкие ,нет ощущения тяжести не чувствую неудобства,мне нравится
Prednosti
Все
Slabosti
-
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Мшлещк
17/04/2021
Україна
Без приьерки не брать
Наушники для меня просто огромные. Держатся в ухе плохо. Шумоподавление не интеллектуальное, отсекает только определённые шумы. Сами наушники шумят (слышно при включенных наушниках без проигрывания). Уровень шума зависит от того, включено ANC, ANC выключено, Усиление наружных звуков включено или выключено. Шумят во всех режимах. Так как наушники слишком большие, то у них просто огромный акустический шум даже от слабенького ветерка, который даже не ощущается. Как по мне быстро разряжаются, особенно сам бокс.
Ta ocena je bila podana za 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Ta ocena je bila podana za 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Nowak slavko
31/01/2024
Polska
Del promocije
Preverjen kupec
Błąd softu
Chciałbym napisać coś dobrego o tych słuchawkach pozytywnego. Lecz nie mogę napisać ze względu na to iż jest problem nie można iść przełączyć w tryb wyszukiwania.
Prednosti
Etui
Slabosti
Problem z softem
Ta ocena je bila podana za 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Ta ocena je bila podana za 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless