Vaši zvoki. Vaši gibi.

Kjer koli. Kadar koli. Te resnično brezžične slušalke, odporne na pljuske in pot, vključujejo polnilno torbico in zagotavljajo odličen zvok z do 24-urno avtonomijo predvajanja. Če imate daljši klic, lahko uporabljate le en ušesni čepek, medtem ko se drugi polni.