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Izdelek ni več na voljo

2000 seriesResnično brezžične ušesne slušalke

TAT2205BL/00

2.9
| (19) Ocene
Vedno pripravljeni
Ali obstaja kaj uporabnejšega kot resnično brezžične slušalke s polnilno torbico, ki jo lahko spravite v žep tesno oprijetih kavbojk? Te ušesne slušalke, odporne na pljuskanje in potenje, nudijo odličen zvok in do 12-urno avtonomijo predvajanja.
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Vedno pripravljeni

  • 6 mm zv. en./akus. nepr. hrb. del

  • Bluetooth®

Zaščita IPX4 zagotavlja odpornost proti pljuskom in potu

Majhna polnilna torbica ne bi mogla biti priročnejša. Z zaščito stopnje IPX4 so te resnično brezžične slušalke odporne na pljuskanje iz vseh smeri. Potenje jim ne bo škodilo, prav tako pa vam ni treba skrbeti, če vas ujame dež.

Zelo majhen polnilni etui za do 12-urno avtonomijo predvajanja

Na pot se podajte z več polnjenji v žepu. Z enim samim polnjenjem nudijo do 4 ure predvajanja, popolnoma napolnjena torbica pa nudi dodatnih 8 ur. Kratko 15-minutno polnjenje v torbici nudi eno uro predvajanja. Popolno polnjenje torbice traja 2 uri prek povezave USB-C.

Varno in udobno prileganje

6 mm zvočne enote iz neodima zagotavljajo odličen zvok, zahvaljujoč čvrsti prilegajoči in lahki zasnovi boste lahko brezskrbno uživali v svoji glasbi. Mehki in zamenljivi ušesni čepki omogočajo popolno prileganje ušesnemu kanalu.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

2.9

od 5

19

Ocene

2

11/05/2021

Slovenija

Slovenija

Izjemna nadgradnja

Te slušalke so nadomestile starejši model, tokrat namesto bele v črni barvi, baterije zdrži dlje, nosijo se bolje, in predvsem zvok je močnejši in čistejši. Polnilna škatla je bistveno manjša od predhodnih zato dosti lepše sede v žep

Prednosti

zvok, udobnost, manjša škatla

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 series TAT2205BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 series TAT2205BK Resnično brezžične ušesne slušalke

03/07/2020

Slovenija

Slovenija

overall sem navdušen

Sem uporabnik že dober mesec. Lahko rečem samo pohvale. Všeč so mi, ker imajo res dober zvok v primerjavi z dražjimi izdelki. oblika je tudi zelo ergonomska in lepo sedijo v ušesu tudi med tekom ne padejo ven. mogoče pogrešam da bi bile pralne z vodo.

Prednosti

udobje, polnilna enota

Slabosti

niso pralne

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 series TAT2205BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 series TAT2205BK Resnično brezžične ušesne slušalke

23/08/2022

Polska

Polska

W tym zakresie cenowym według mnie doskonałe

Dobrze trzymają się w uszach, połączenie z telefonem bezproblemowe. Nie nadają się za bardzo do rozmów telefonicznych, bo mikrofon nie łapie, ale mi akurat to nie przeszkadza. Dźwięk całkiem dobry. Przypadkiem wyprałam słuchawki w pralce i nadal DZIAŁAJĄ. Byłam zaskoczona i w ogóle nie liczyłam że będą działać po półtorej godziny prania

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

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