2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
TAT2205BL/00
6 mm zv. en./akus. nepr. hrb. del
Bluetooth®
Majhna polnilna torbica ne bi mogla biti priročnejša. Z zaščito stopnje IPX4 so te resnično brezžične slušalke odporne na pljuskanje iz vseh smeri. Potenje jim ne bo škodilo, prav tako pa vam ni treba skrbeti, če vas ujame dež.
Na pot se podajte z več polnjenji v žepu. Z enim samim polnjenjem nudijo do 4 ure predvajanja, popolnoma napolnjena torbica pa nudi dodatnih 8 ur. Kratko 15-minutno polnjenje v torbici nudi eno uro predvajanja. Popolno polnjenje torbice traja 2 uri prek povezave USB-C.
6 mm zvočne enote iz neodima zagotavljajo odličen zvok, zahvaljujoč čvrsti prilegajoči in lahki zasnovi boste lahko brezskrbno uživali v svoji glasbi. Mehki in zamenljivi ušesni čepki omogočajo popolno prileganje ušesnemu kanalu.
2.9
od 5
19
Ocene
zelenjavna juha
11/05/2021
Slovenija
Izjemna nadgradnja
Te slušalke so nadomestile starejši model, tokrat namesto bele v črni barvi, baterije zdrži dlje, nosijo se bolje, in predvsem zvok je močnejši in čistejši. Polnilna škatla je bistveno manjša od predhodnih zato dosti lepše sede v žep
Prednosti
zvok, udobnost, manjša škatla
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 series TAT2205BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 series TAT2205BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Zebra54321
03/07/2020
Slovenija
overall sem navdušen
Sem uporabnik že dober mesec. Lahko rečem samo pohvale. Všeč so mi, ker imajo res dober zvok v primerjavi z dražjimi izdelki. oblika je tudi zelo ergonomska in lepo sedijo v ušesu tudi med tekom ne padejo ven. mogoče pogrešam da bi bile pralne z vodo.
Prednosti
udobje, polnilna enota
Slabosti
niso pralne
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 series TAT2205BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 series TAT2205BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Margaryna
23/08/2022
Polska
W tym zakresie cenowym według mnie doskonałe
Dobrze trzymają się w uszach, połączenie z telefonem bezproblemowe. Nie nadają się za bardzo do rozmów telefonicznych, bo mikrofon nie łapie, ale mi akurat to nie przeszkadza. Dźwięk całkiem dobry. Przypadkiem wyprałam słuchawki w pralce i nadal DZIAŁAJĄ. Byłam zaskoczona i w ogóle nie liczyłam że będą działać po półtorej godziny prania
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless