Vzemite in pojdite

Vzemite, povežite in pojdite! Te izjemne, popolnoma brezžične slušalke vključujejo tudi majhen polnilni etui, primeren za vsak žep. Zagotovite si zanesljivo in udobno poslušanje, kjer koli ste. Odporne so na škropljenje in pot, z zaščito IPX4 in zagotavljajo do 18 ur avtonomije predvajanja. Več o izdelku