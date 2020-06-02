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Trenirajte pametneje.
Z vodoodpornimi brezžičnimi ušesnimi športnimi slušalkami najdite pravo intenzivnost. Merilnik srčnega utripa vam pomaga doseči najboljše delovanje pri vsakem treningu. 6-urna avtonomija in močan zvok vas potisne na naslednjo raven.
6 mm zv. en./akus. nepr. hrb. del
Ušesna
6 ur predvajanja
Z vgrajenim merilnikom sledite srčnemu utripu. Senzor v ušesnem čepku natančno sledi vašemu srčnemu utripu. Vedeli boste, kdaj se morate naprezati in kdaj počivati, da boste pri vsaki vadbi dosegli najboljše možne rezultate. Združljivo z brezplačnimi aplikacijami za sledenje treningom.
Z uporabniku prijaznim gumbom lahko otroci enostavno sprejemajo klice, preskakujejo skladbe ali začasno ustavljajo predvajanje, ne da bi morali poprijeti za pametni telefon. Gumba za glasnost na spodnji strani ušesne školjke sta lahko dosegljiva, kot tudi gumb za LED-lučke.
Tri velikosti izmenljivih gumijastih ušesnih čepkov za popolno tesnjenje.
4.7
od 5
10
Ocene
90%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
LukaU
02/06/2020
Slovenija
Udobne športne slušalke
Slušalke imajo dobre čepke, ki se prilagodiju ušesom in zatesnijo zunanji hrup ter tako naredijo boljši zvok. Imajo funkcijo brezžične povezave, ki omogačo nemoteno vadbo. Slušalke imajo prav tako zelo dobre dobre nizke tone/basse.
Prednosti
Zelo udobne
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TASN503BK Brezžične slušalke
Datum uporabe 2019-05-02
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TASN503BK Brezžične slušalke
Datum uporabe 2019-05-02
tomzi
18/05/2020
Slovenija
Presenečen nad nizkimi toni
Preizkusil že nekaj slušalk za razne aktivnosti, te so me presenetile z odličnim tesnenjem in predvsem z močnim basom, ki pri ostalih nekako splahni, če se slušalke že minimalno premaknejo v ušesu.
Prednosti
izdelava, lahkotnost povezave, močan bas
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TASN503BK Brezžične slušalke
Datum uporabe 2019-04-18
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TASN503BK Brezžične slušalke
Datum uporabe 2019-04-18
Michał38
24/11/2020
Polska
Zaposleni pri Philipsu
Polecam
[Employee of philipsglobal] Fajna konstrukcja, nie wypadają z ucha, całkiem niezły czas działania i wyjątkowo dobry dźwięk. Trochę mi posłużą. polecam
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
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