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Izdelek ni več na voljo

Brezžične slušalke

TASN503BK/00

4.7

| (10) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 90%

Trenirajte pametneje.

Z vodoodpornimi brezžičnimi ušesnimi športnimi slušalkami najdite pravo intenzivnost. Merilnik srčnega utripa vam pomaga doseči najboljše delovanje pri vsakem treningu. 6-urna avtonomija in močan zvok vas potisne na naslednjo raven.

Poglej vse prednosti

Trenirajte pametneje.

Trenirajte pametneje.

  • 6 mm zv. en./akus. nepr. hrb. del

  • Ušesna

  • 6 ur predvajanja

Vgrajen merilnik srčnega utripa.

Z vgrajenim merilnikom sledite srčnemu utripu. Senzor v ušesnem čepku natančno sledi vašemu srčnemu utripu. Vedeli boste, kdaj se morate naprezati in kdaj počivati, da boste pri vsaki vadbi dosegli najboljše možne rezultate. Združljivo z brezplačnimi aplikacijami za sledenje treningom.

Uporabniku prijazno upravljanje z gumbi

Z uporabniku prijaznim gumbom lahko otroci enostavno sprejemajo klice, preskakujejo skladbe ali začasno ustavljajo predvajanje, ne da bi morali poprijeti za pametni telefon. Gumba za glasnost na spodnji strani ušesne školjke sta lahko dosegljiva, kot tudi gumb za LED-lučke.

3 izmenljivi ušesni čepki za popolno prileganje ušesnemu kanalu

Tri velikosti izmenljivih gumijastih ušesnih čepkov za popolno tesnjenje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

10

Ocene

90%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

02/06/2020

Slovenija

Slovenija

Udobne športne slušalke

Slušalke imajo dobre čepke, ki se prilagodiju ušesom in zatesnijo zunanji hrup ter tako naredijo boljši zvok. Imajo funkcijo brezžične povezave, ki omogačo nemoteno vadbo. Slušalke imajo prav tako zelo dobre dobre nizke tone/basse.

Prednosti

Zelo udobne

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TASN503BK Brezžične slušalke

Datum uporabe 2019-05-02

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TASN503BK Brezžične slušalke

Datum uporabe 2019-05-02

18/05/2020

Slovenija

Slovenija

Presenečen nad nizkimi toni

Preizkusil že nekaj slušalk za razne aktivnosti, te so me presenetile z odličnim tesnenjem in predvsem z močnim basom, ki pri ostalih nekako splahni, če se slušalke že minimalno premaknejo v ušesu.

Prednosti

izdelava, lahkotnost povezave, močan bas

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TASN503BK Brezžične slušalke

Datum uporabe 2019-04-18

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TASN503BK Brezžične slušalke

Datum uporabe 2019-04-18

24/11/2020

Polska

Polska

Zaposleni pri Philipsu

Polecam

[Employee of philipsglobal] Fajna konstrukcja, nie wypadają z ucha, całkiem niezły czas działania i wyjątkowo dobry dźwięk. Trochę mi posłużą. polecam

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

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