Pretakanje prek povezave Bluetooth. Radio FM.

Od glasbe do novic – ta radioura je vaša vstopnica za večji užitek ob poslušanju. Shranite lahko do 20 priljubljenih postaj FM in pretakate glasbo, podkaste in še več iz naprave Bluetooth. Zaspite ali pa se prebudite ob poslušanju zvokov, ki jih obožujete.