Vrhunski radijski sprejem - vedno na dosegu roke

Od neprekinjene glasbe do aktualnih novic – ta digitalni radio pomeni korak naprej v kakovosti sprejema in zagotavlja še večji užitek ob poslušanju. Sprejemnik DAB+ ima namreč kristalno čist sprejem. Shranite lahko do 20 radijskih postaj. Na zaslonu je prikazana ura v razločnem formatu.