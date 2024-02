Klasični spremljevalec

Od kuhinje do kopalnice in garaže – dodajte nekaj tradicionalnega sloga svoji izkušnji poslušanja. Ta klasičen analogni radio FM/MW je enostaven za iskanje postaj, predvaja odličen zvok in je elegantnega videza. Se odpravljate ven? Ta radio deluje tako na priklop na električno omrežje kot na baterijsko napajanje. Več o izdelku