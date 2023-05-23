2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
TAPH802BK/00
40 mm aku. en./aku. nepr. hrb. del
Čezušesne
Te slušalke so kos najbolj zahtevnim potem v službo ali šolo. Teden za tednom. Posamezno polnjenje traja samo 1,5 ure in vam omogoča 30 ur predvajanja ali pogovorov. Dve stopnji hitrega polnjenja,¡ªtj. hitro polnjenje in zelo hitro polnjenje,¡ªvam nudita dodatni 2 uri ali 6 ur predvajanja. S tem imate zagotovljeno poslušanje od ponedeljka do petka ali še dlje.
Popolnoma uglašene akustične enote iz neodima poskrbijo za globoke nizke tone in jasne srednjetonske frekvence
Te brezžične slušalke z mehkima ušesnima školjkama lahko lepo zložite na dva načina. Lahko jih zložite plosko, kar je idealno za shranjevanje v predalu pisalne mize. Lahko pa jih zložite plosko in navznoter za priročno shranjevanje v žepu plašča ali torbi.
3.6
od 5
10
Ocene
Johan Monke
23/05/2023
Polska
Del promocije
Preverjen kupec
Gabaryty i funkcje.
Doskonale leży na głowie. Ma duże i miękkie nauszniki. Doskonały do oglądania telewizora na leżąco. Prosta obsługa.
Prednosti
W miarę tani w stosunku do podobnych produktów innych firm.
Slabosti
Brak
Ta ocena je bila podana za TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Ta ocena je bila podana za TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
bialy
26/09/2021
Polska
Jakoś, cena
Polecam ,każdemu kto chce bardzo dobre słuchawki, w przystępnej cenie
Prednosti
wygląd ,dźwięk ,cena adekwatna do jakości, możliwość podłączenia kabla audio
Slabosti
brak pokrowca, krótki kabel
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
To ja Pseudonim
17/09/2021
Polska
Bezproblemowe słuchawki
Używam słuchawek od roku. Głównie w pracy, ale również przy wszelkiego rodzaju pracach domowych (odkurzanie, koszenie itp.) Wspaniale odcinają od rozpraszającego otoczenia. Dźwięk bardzo dobry, ale to akurat odczucie subiektywne. Baterie zaskakująco długo wytrzymują, zarówno w trybie stand-by jak i podczas intensywnego słuchania. Ogólny odsłuch w TAPH802BK w połączeniu z zamkniętą budową słuchawek bardzo dobry. Funkcja odbioru połączeń telefonicznych działa bez zarzutu, chociaż rozmowa bezpośrednio przez telefon podobno lepiej słyszalna.
Prednosti
Czas pracy bez konieczności doładowywania
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Dejanski rezultati se lahko razlikujejo