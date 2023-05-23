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  • Elegantna zasnova. 30-urno predvajanje.
  • Elegantna zasnova. 30-urno predvajanje.
  • Elegantna zasnova. 30-urno predvajanje.
  • Elegantna zasnova. 30-urno predvajanje.
  • Elegantna zasnova. 30-urno predvajanje.
  • Elegantna zasnova. 30-urno predvajanje.
  • Elegantna zasnova. 30-urno predvajanje.
  • Elegantna zasnova. 30-urno predvajanje.
  • Elegantna zasnova. 30-urno predvajanje.
  • Elegantna zasnova. 30-urno predvajanje.
  • Elegantna zasnova. 30-urno predvajanje.
  • Elegantna zasnova. 30-urno predvajanje.
  • Elegantna zasnova. 30-urno predvajanje.
  • Elegantna zasnova. 30-urno predvajanje.
  • Elegantna zasnova. 30-urno predvajanje.
  • Elegantna zasnova. 30-urno predvajanje.

Izdelek ni več na voljo

Brezžične slušalke Bluetooth®

TAPH802BK/00

3.6
| (10) Ocene
Elegantna zasnova. 30-urno predvajanje.
Kamorkoli se odpravite. Te brezžične čezušesne slušalke vam z uravnoteženim, podrobnim zvokom in do 30-urnim predvajanjem omogočajo prijetnejšo vožnjo. Če potrebujete daljši čas delovanja, vam hitro polnjenje prinese med 2 in 6 urami dodatnega napajanja.
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Brezžične slušalke z zvokom visoke ločljivosti

Elegantna zasnova. 30-urno predvajanje.

  • 40 mm aku. en./aku. nepr. hrb. del

  • Čezušesne

Vsaka pot v službo ali šolo. 30 ur predvajanja.

Te slušalke so kos najbolj zahtevnim potem v službo ali šolo. Teden za tednom. Posamezno polnjenje traja samo 1,5 ure in vam omogoča 30 ur predvajanja ali pogovorov. Dve stopnji hitrega polnjenja,¡ªtj. hitro polnjenje in zelo hitro polnjenje,¡ªvam nudita dodatni 2 uri ali 6 ur predvajanja. S tem imate zagotovljeno poslušanje od ponedeljka do petka ali še dlje.

Podroben zvok. Mogočni nizki toni

Popolnoma uglašene akustične enote iz neodima poskrbijo za globoke nizke tone in jasne srednjetonske frekvence

Prilagodljiva zasnova

Te brezžične slušalke z mehkima ušesnima školjkama lahko lepo zložite na dva načina. Lahko jih zložite plosko, kar je idealno za shranjevanje v predalu pisalne mize. Lahko pa jih zložite plosko in navznoter za priročno shranjevanje v žepu plašča ali torbi.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

3.6

od 5

10

Ocene

23/05/2023

Polska

Polska

Preverjen kupec

Gabaryty i funkcje.

Doskonale leży na głowie. Ma duże i miękkie nauszniki. Doskonały do oglądania telewizora na leżąco. Prosta obsługa.

Prednosti

W miarę tani w stosunku do podobnych produktów innych firm.

Slabosti

Brak

Ta ocena je bila podana za TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Ta ocena je bila podana za TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

26/09/2021

Polska

Polska

Jakoś, cena

Polecam ,każdemu kto chce bardzo dobre słuchawki, w przystępnej cenie

Prednosti

wygląd ,dźwięk ,cena adekwatna do jakości, możliwość podłączenia kabla audio

Slabosti

brak pokrowca, krótki kabel

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

17/09/2021

Polska

Polska

Bezproblemowe słuchawki

Używam słuchawek od roku. Głównie w pracy, ale również przy wszelkiego rodzaju pracach domowych (odkurzanie, koszenie itp.) Wspaniale odcinają od rozpraszającego otoczenia. Dźwięk bardzo dobry, ale to akurat odczucie subiektywne. Baterie zaskakująco długo wytrzymują, zarówno w trybie stand-by jak i podczas intensywnego słuchania. Ogólny odsłuch w TAPH802BK w połączeniu z zamkniętą budową słuchawek bardzo dobry. Funkcja odbioru połączeń telefonicznych działa bez zarzutu, chociaż rozmowa bezpośrednio przez telefon podobno lepiej słyszalna.

Prednosti

Czas pracy bez konieczności doładowywania

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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