32 mm zvočne enote. Čist zvok

Te slušalke, ki so posebej zasnovane tako, da ščitijo mlada ušesa, so opremljene z 32 mm zvočnimi enotami, omejenimi na 85 dB. Lahko ste pomirjeni, vedoč, da vaši otroci varno uživajo v svojih melodijah, videoposnetkih in igricah.