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Izdelek ni več na voljo

Brezž. čezuš. slušalke z zvokom visoke ločljivosti

TAH8505BK/00

5
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
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Poslušajte glasbo, ne dežja. V brezžičnih čezušesnih slušalkah lahko funkcijo aktivnega odpravljanja šumov prilagodite trenutnim razmeram. Zagotavljajo 30 ur predvajanja in prilagodljivo hitro polnjenje, zato bodo z vami ves čas potovanja.
Poglej vse prednosti

brezžične slušalke z aktivnim odpravljanjem šumov

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  • 40-mm pogonske enote/zaprt hrbtni del

30 ur predvajanja ali pogovorov (25 ur z vklopljenim ANC-jem)

Na poti bodo te slušalke kos svoji nalogi. Napolnite jih v samo 2 ure. S tem dobite 30 ur predvajanja (ali pogovora) pri izklopljenem aktivnem odpravljanju šumov in 25 ur pri vklopljenem. Z dvema stopnjama hitrega polnjenja, hitro polnjenje in zelo hitro polnjenje, pridobite 2 ali celo 6 dodatnih ur predvajanja.

Aktivno odpravljanje šumov (ANC). Nemoteno se prepustite glasbi.

Pozabite na vse z aktivnim odpravljanjem šumov. Utišajte zvok vlaka ali hrup polne pisarne z enim samim gumbom. Če ste zunaj, lahko poslušate svojo glasbo in hkrati prisluhnete hrupu ulice v načinu Awareness Mode.

Eleganten, prilagodljiv naglavni trak. Mehke ušesne školjke.

Popolnoma uglašene zvočne enote iz neodima poskrbijo za globoke nizke tone in jasne srednjetonske frekvence ne glede na to, ali poslušate glasbo ali podcaste. Mehke blazinice ušesnih školjk pokrijejo cela ušesa in tako pasivno izolirajo zunanji hrup. Naglavni trak je lahek, enostavno prilagodljiv in gladek, zato se vam te slušalke ne bodo zapletle v lase.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

17/03/2022

Polska

Polska

W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego

W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego ANC mega Polecam w 100 %

Prednosti

Dzwięk super bas mega

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

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