2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
40-mm pogonske enote/zaprt hrbtni del
Na poti bodo te slušalke kos svoji nalogi. Napolnite jih v samo 2 ure. S tem dobite 30 ur predvajanja (ali pogovora) pri izklopljenem aktivnem odpravljanju šumov in 25 ur pri vklopljenem. Z dvema stopnjama hitrega polnjenja, hitro polnjenje in zelo hitro polnjenje, pridobite 2 ali celo 6 dodatnih ur predvajanja.
Pozabite na vse z aktivnim odpravljanjem šumov. Utišajte zvok vlaka ali hrup polne pisarne z enim samim gumbom. Če ste zunaj, lahko poslušate svojo glasbo in hkrati prisluhnete hrupu ulice v načinu Awareness Mode.
Popolnoma uglašene zvočne enote iz neodima poskrbijo za globoke nizke tone in jasne srednjetonske frekvence ne glede na to, ali poslušate glasbo ali podcaste. Mehke blazinice ušesnih školjk pokrijejo cela ušesa in tako pasivno izolirajo zunanji hrup. Naglavni trak je lahek, enostavno prilagodljiv in gladek, zato se vam te slušalke ne bodo zapletle v lase.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Szymon G
17/03/2022
Polska
W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego
W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego ANC mega Polecam w 100 %
Prednosti
Dzwięk super bas mega
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
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