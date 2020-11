Eleganten, prilagodljiv naglavni trak. Mehke ušesne školjke.

Popolnoma uglašene zvočne enote iz neodima poskrbijo za globoke nizke tone in jasne srednjetonske frekvence ne glede na to, ali poslušate glasbo ali podcaste. Mehke blazinice ušesnih školjk pokrijejo cela ušesa in tako pasivno izolirajo zunanji hrup. Naglavni trak je lahek, enostavno prilagodljiv in gladek, zato se vam te slušalke ne bodo zapletle v lase.