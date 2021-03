Vsak film, vsaka oddaja. Poslušajte, ne da bi motili druge.

Do popolnosti kalibrirane 30 mm zvočne enote zagotavljajo čist in jasen zvok z odličnimi nizkimi toni – popolno za vse, kar radi gledate. Ušesni školjki polne velikosti tesno pokrivata ušesa za odlično pasivno zvočno izolacijo. Zamudili ne boste nobenega delčka dialoga in nikogar ne boste motili.